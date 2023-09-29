Хоспис «Украина»: почему разоренную страну Зеленского проще утилизировать, чем санировать

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Люди используют разные способы, чтобы справляться с трудными обстоятельствами. Психологи выделяют пять стадий примирения человека с неизбежным: отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие.

Используя эту аналогию для описания идущих на Украине в последние полтора года общественных процессов можно сказать, что украинское коллективное сознание застряло сейчас на стадии торга, местами переходящего в депрессию. Признаком такого состояния можно считать то, что самой популярной темой политических гаданий в стране стало – «бросит – не бросит».

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Практически весь экспертный, журналистский и политический класс увлеченно ищет малейшие признаки того, что коллективный Запад, и прежде всего США, продолжат спонсировать ведущуюся сейчас Зеленским войну с Россией. При этом в самих западных столицах все громче голоса за то, что это предприятие стоит как-то сворачивать. Европейцы даже указывают на желаемые временные горизонты такой финализации – до президентских выборов в США.

Потому что в условиях предвыборных баталий украинский вопрос неизбежно станет заложником, с одной стороны, электорального популизма американских политиков, а с другой – заложником непомерных амбиций украинского режима, вожди которого понимают, что без войны и вне ее контекста они никто и лучшее, что их ожидает – быть списанными в утиль на политическую пенсию – писать мемуары о том, как «у нас в очередной раз не вышло построить Украину».

А в худшем случае могут и убить, «повесив» эту смерть на Россию и получив вместо назойливых и раздражающих непомерными требованиями содержанцев мертвых «героев борьбы с Путиным»

Маркеров усталости как минимум Америки от конфликта множество. Это и резко возросшая эмоциональность атмосферы в которой идет диалог Вашингтона и Киева. Это и свежие намеки Блинкена на то, что встреча Байдена с Путиным – уже не из сферы невозможного – мол, «никогда не говори никогда». При этом в Киеве обоснованно подозревают что на такой встрече материализуется страшный сон украинского политикума – лидеры двух держав будут решать судьбу Украины без самой Украины.

А Bloomberg сетует на то, что американский правительственный шатдаун замедлит темпы поставок оружия на Украину и приведет к задержке официальной приемки систем и вооружений, без чего подрядчики не получат окончательных расчетов и запущенные в секторе ВПК производственные мощности окажутся в простое.

По подсчетам издания, без выделения Конгрессом дополнительного финансирования Украины Пентагон может направить на нужды ВСУ максимум еще 5 миллиардов долларов – все остальные лимиты исчерпаны.

Осознают надвигающуюся точку бифуркации и многие на Украине. Правда, пока что речь не идет дальше предложений перенастроить машину госпропаганды на донесение до людей мысли , что «война может продолжаться долго, и мы не можем тянуть ее на одних плечах».

«Война перешла в новую фазу – войны экономик, войны ресурсов. Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия», – говорит секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Беда нынешнего режима в том, что у него нет такой стратегии. Строго говоря, совсем никакой стратегии – есть сумма тактических уловок, направленных на затягивание ситуации, в расчете на то, что взлетит какой-то черный лебедь и положение Украины волшебным образом улучшится.

Ряд наблюдателей – и среди них украинский оппозиционер в изгнании Виктор Медведчук, полагают, что Штатам в нынешней ситуации даже выгодно контролируемое поражение Украины, которое можно использовать для дальнейшей консолидации запуганной Европы под зонтиком Вашингтона и легитимизации дальнейшего увеличения военных расходов.

«США уже добились передела мировых рынков в свою пользу, фактически получив контроль над Европой, как политический, так и экономический. Военное присутствие американцев в Европе растет, американский ВПК получил такие заказы, о которых ранее и мечтать не мог», – пишет лидер «Другой Украины».

Он добавляет:

«Поражение Украины только добавит американское военное присутствие и новые заказы американскому ВПК. Европа будет еще более послушной под страхом «российской угрозы», а Украина станет пугалом для европейских политиков».

Такая логика не лишена оснований. Действительно, Европа с этой американской «подводной лодки» уже никуда не денется, а санировать Украину затратно и бессмысленно. Проще установить прямое внешнее управление и самим, а не через внутренних посредников в виде местного олигархата или чиновничества, распределять остатки ресурсов.

«Зарабатывать на военном поражении Украины», говоря словами того же Медведчука. И это тем проще, чем в меньшей степени сама Украина является целью вашингтонской политики.

Собственно, этой цели и подчинены все последние действия Вашингтона – от отправки в Киев ревизоров по линии Минобороны до введения представителя Байдена по вопросам «восстановления Украины» и совсем свежего ультиматума о проведении первоочередных реформ – иначе денег не видать.

Для самой Украины это беда и гарантия пребывания в бесконечном дне сурка, когда сколько реформ не проводи, ближе к чаемой цели евроатлантической интеграции ты не становишься, а шансов выбраться из долгового капкана никаких.

Единственные слабые места в этой конструкции – это не до конца ясное представление о том, утянет ли утопающая Украина вместе с собой на дно собственных «спасителей от России» или же им удастся вовремя отстроиться и сбросить балласт. В этом смысле, аналогия поляка Дуды была довольно точной, хотя и максимально не жизнеутверждающей.

Судьба же самих украинцев, увы, предопределена. Разоренную страну превратят в своего рода хоспис на окраине Европы, в котором пара десятков миллионов людей будет медленно доживать свой век, став для остального мира нарицательным примером того «как делать не надо».