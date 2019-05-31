31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
Просмотров:

Хоть гантели не украли: Зеленский показал фото из спортзала своей администрации

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал в Facebook фотографию с тренировки в спортзале на Банковой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“На Банковой. Хоть гантели не украли”, – подписал снимок Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Вместе с главой Украины на тренажерах запечатлены руководитель его Администрации Андрей Богдан и личный тренер.

Ранее СМИ облетела скандальная история о том, как бывший президент Порошенко уходя из АП вынес огттуда всю технику и мониторы, выкрутил розетки и унес стулья, которые позже обнаружились в партийном офисе бывшего президента. Киевский журналист Андрей Капустин в связи с этим обратился к Порошенко с призывом: “Петя, верни стулья!”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть