Хоть гантели не украли: Зеленский показал фото из спортзала своей администрации

31.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал в Facebook фотографию с тренировки в спортзале на Банковой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“На Банковой. Хоть гантели не украли”, – подписал снимок Владимир Зеленский.

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Вместе с главой Украины на тренажерах запечатлены руководитель его Администрации Андрей Богдан и личный тренер.

Ранее СМИ облетела скандальная история о том, как бывший президент Порошенко уходя из АП вынес огттуда всю технику и мониторы, выкрутил розетки и унес стулья, которые позже обнаружились в партийном офисе бывшего президента. Киевский журналист Андрей Капустин в связи с этим обратился к Порошенко с призывом: “Петя, верни стулья!”.