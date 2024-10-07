Хоть какой-то получить толк от оставшихся территорий, какие там границы 91-го! – украинский военный

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Упор на территориальную целостность в границах 91-го года – спорное решение, поскольку в истории немало примеров, когда страны лишались территорий, но сохраняли существование. Украине, с ее оставшимся населением, можно отпустить этот момент и вернуться к нему при случае.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень спокоен по отношению к границам. Как человек с хорошим образованием, я знаю, что границы изменялись всю историю человечества. Многие страны проиграли границы, но выиграли будущее, начиная после Второй мировой. Германия очень сильно проиграла в границах, даже в сравнении с предвоенными. Польшу обкроили на востоке, передвинули на запад, Финляндия потеряла 20% территории. Тем не менее, все эти примеры говорят о том, как можно, потеряв территории, выиграть будущее», – рассуждал он.

«Потому победить – это значит сделать Украину страной, в которой хочется жить, в которую приезжают люди. Будет случай вернуть границы – такое иногда в истории случается, – наверное, их нужно будет вернуть. Но сегодня у нас населения в районе 30-ти миллионов, причем, с очень нездоровым возрастным составом. Нам бы дать толк той территории, которая находится под контролем Киева», – заключил Друзенко.