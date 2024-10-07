Хоть какой-то получить толк от оставшихся территорий, какие там границы 91-го! – украинский военный

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Упор на территориальную целостность в границах 91-го года – спорное решение, поскольку в истории немало примеров, когда страны лишались территорий, но сохраняли существование. Украине, с ее оставшимся населением, можно отпустить этот момент и вернуться к нему при случае.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого органами РФ как преступника политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Упор на территориальную целостность в границах 91-го года – спорное решение, поскольку в истории...

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«Я очень спокоен по отношению к границам. Как человек с хорошим образованием, я знаю, что границы изменялись всю историю человечества. Многие страны проиграли границы, но выиграли будущее, начиная после Второй мировой. Германия очень сильно проиграла в границах, даже в сравнении с предвоенными. Польшу обкроили на востоке, передвинули на запад, Финляндия потеряла 20% территории.

Тем не менее, все эти примеры говорят о том, как можно, потеряв территории, выиграть будущее», – рассуждал он.

«Потому победить – это значит сделать Украину страной, в которой хочется жить, в которую приезжают люди. Будет случай вернуть границы – такое иногда в истории случается, – наверное, их нужно будет вернуть. Но сегодня у нас населения в районе 30-ти миллионов, причем, с очень нездоровым возрастным составом. Нам бы дать толк той территории, которая находится под контролем Киева», – заключил Друзенко.

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