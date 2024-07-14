«Хоть Путиным назови, только ПВО дай»: Зеленский великодушно простил престарелого Байдена за оговорку

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Владимир Зеленский отмахнулся от неловкой путаницы, когда президент США Джо Байден перепутал его с президентом России, представив главам стран НАТО в качестве «Путина», пишет европейская версия Politico.

«Это была ошибка», — заявил Зеленский журналистам по прибытии в Ирландию в субботу. Президент Украины похвалил Вашингтон за поддержку в защите его страны от России. «Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам — мы можем забыть некоторые ошибки», – свеликодушничал он.

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Встретившись с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом после приземления в графстве Клэр, Зеленский поблагодарил Ирландию «за то, что она приняла множество украинских беженцев — вы были с нами с самого начала российского вторжения».

Напомним, по сообщению того же Politico, натовцы пришли в ужас, когда в минувший четверг Байден, представляя им Зеленского перед его выступлением на саммите НАТО в Вашингтоне, сказал: «Дамы и господа, это президент Путин».

Осознав свою ошибку, Байден попытался посмеяться над ней.

«Я так сосредоточен на том, чтобы победить Путина. Нам нужно об этом беспокоиться. В любом случае…», — сказал Байден.

«Мне лучше», — ответил Зеленский. «Вы намного лучше», — подтвердил Байден.

В тот же день, по итогам встречи с Зеленским, Байден обьявил о выделении дополнительного пакета помощи Киеву в размере $225 млн. В пакет вошли батарея ЗРК Patriot, боеприпасы для РСЗО Himars, а также зенитные ракеты Stinger. Кроме того, Байден заявил об обязательстве союзников по НАТО выделить Украине помощь на €40 млрд в течение 2025 года.

На своей сольной пресс-конференции Байден допустил похожую ошибку, заменив фамилию вице-президента Камалы Харрис на бывшего президента Дональда Трампа. На этот раз он не исправил свою ошибку.

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы она не имела квалификации, необходимой для должности президента», — сказал Байден.

«Сколько раз на этой конференции вы слышали — я знаю, это звучит слишком эгоистично, — как другие лидеры, главы государств, благодарив меня, говорили: «Мы вместе благодаря Байдену»? — сказал он. «Я думал, что это была самая успешная конференция, на которой я присутствовал за долгое время, и не найду ни одного мирового лидера, который бы так не считал», — добавил Байден.

Эта оплошность породила разговоры относительно пригодности Байдена к должности перед и десятки его собственных союзников –видных лемократов призвали Байдена уйти в отставку в пользу более молодого кандидата, а сотни миллионов долларов пожертвований на его предвыборном счету оказались заблокированными или отозванными.

«Сольная пресс-конференция в конце саммита НАТО была воспринята как важный момент для Байдена, чтобы подтвердить свою силу как лидера и доказать, что его президентская кампания может выжить. И с интенсивным фокусом на психическом здоровье президента после его катастрофического выступления на дебатах в конце прошлого месяца, эта ошибка, вероятно, будет доминировать в разговоре после окончания саммита», – отмечало издание.

Что же до Зеленского, то по данным Guardian, на следующей неделе украинский президент отправится в Великобританию , чтобы присоединиться к коллегам на встрече Европейского политического сообщества в следующий четверг.

«Зеленский пытается заручиться поддержкой западных стран на фоне ожесточенной российской бомбардировки и наземного наступления, которое посеяло хаос по всей его стране — и, как сообщается, стало самым кровавым периодом войны», – отмечается в публикации.