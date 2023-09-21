«Хоть тушкой хоть чучелкой»: Тихановская прорвалась в ООН под видом исландки

Елена Острякова .  
21.09.2023 17:26
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская второй раз присутствовала на Генассамблее ООН под видом члена делегации от других стран.

Об этом «Еврорадио» рассказал ее советник Франак Вячорка, передает корреспондент «Политнавигатора».

Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская второй раз присутствовала на Генассамблее ООН под видом члена...

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«В прошлом году нам помогла эстонская делегация, которая включила в свою национальную делегацию Тихановскую. Сейчас нас поддержали Люксембург и Исландия. Это становится хорошим шагом, когда разные страны поддерживают участие демократической Беларуси», – рассуждал Вячорка.

Он рассказал, как делегация Венгрии перепутала самозванцев с официальной делегацией, «но есть союзники, которые признают нас за полноценных представителей».

«Лукашенко и России это не нравится. Мы знаем, что они бунтуют, протестуют: как это так, тут наши оппоненты участвуют. Но это становится нормой, и это хорошо.

Когда приезжаешь в Брюссель, там все союзники, а здесь много тех, кто поддерживает Россию в войне. Но Беларуси здесь становится больше. Это хорошо… Уже Тихановскую больше узнают, тут она уже за свою. И доступа стало больше, чем в прошлом году», – похвастался Вячорка.

Он надеется открыть в ООН «полноценный офис».

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