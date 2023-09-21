«Хоть тушкой хоть чучелкой»: Тихановская прорвалась в ООН под видом исландки

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Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская второй раз присутствовала на Генассамблее ООН под видом члена делегации от других стран.

Об этом «Еврорадио» рассказал ее советник Франак Вячорка, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В прошлом году нам помогла эстонская делегация, которая включила в свою национальную делегацию Тихановскую. Сейчас нас поддержали Люксембург и Исландия. Это становится хорошим шагом, когда разные страны поддерживают участие демократической Беларуси», – рассуждал Вячорка.

Он рассказал, как делегация Венгрии перепутала самозванцев с официальной делегацией, «но есть союзники, которые признают нас за полноценных представителей».

«Лукашенко и России это не нравится. Мы знаем, что они бунтуют, протестуют: как это так, тут наши оппоненты участвуют. Но это становится нормой, и это хорошо. Когда приезжаешь в Брюссель, там все союзники, а здесь много тех, кто поддерживает Россию в войне. Но Беларуси здесь становится больше. Это хорошо… Уже Тихановскую больше узнают, тут она уже за свою. И доступа стало больше, чем в прошлом году», – похвастался Вячорка.

Он надеется открыть в ООН «полноценный офис».