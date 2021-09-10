Хоть в чем-то первые: Совет нечестивых в Киеве стал крупнейшим в Европе

10.09.2021 17:00 (Мск), Киев, Дмитрий Скворцов

Новости Украины

8 сентября в «Украинском доме» («декомммунизированный» Музей Ленина в Киеве) состоялся Национальный молитвенный завтрак, посвященный 30-летию т.н. независимости Украины.

Сакральная трапеза объединила около тысячи «делегатов» (так в официальном отчёте). Среди них украинские парламентарии и члены правительства, конгрессмены США, политики из ЕС, религиозные деятели различных конфессий (они, почему-то перечисляются в конце, несмотря на «молитвенный» характер мероприятия), единственный представитель протоарийской нации – чемпион Олимпиады-2021 и прочая мелочь: депутаты областных и городских советов, бизнесмены, общественные деятели и активисты, возжелавшие за соответствующую сумму входного билета заселфиться с вышеуказанными персонажами.

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Участники с олимпийским чемпионом Беленюком (справа)

Как рапортуют организаторы, IX украинский Молитвенный завтрак стал крупнейшим в Европе и вторым в мире после Вашингтонского. Очевидно потому, что формат мероприятия – исконно американский (организуемый местными протестантами от имени конгресса США), а потому большая часть цивилизованного мира на данный счёт не обезьянничает. Ну а Украины собственная «гиднисть», как известно.

«Именно на таких площадках мы можем встречаться, говорить и находить общие точки соприкосновения для того, чтобы двигаться вперед», – поведал в своём выступлении спикер ВРУ Разумков, очевидно, намекая на провал унылой комедии под названием «Крымская платформа» и отказ главному комедианту в его хотелках по «Нормандскому формату».

Посему голова Рады предложил провести диалог не только между участниками. Но «и с Богом». Очевидно – на тему высшей несправедливости Оного по отношению к «Богом даній», выраженной в попустительстве «северным потокам», экономическим успехам «разорванной в клочья бензоколонки», вербовке Петровом и Бошировым CNN и провалу голосования по наделению «ЦэЕвропы» статусом Основного партнёра НАТО.

Председатель оргкомитета сего чревоугодия отметил:

«Очень важно, что различные политические силы, оппоненты в политике, различные конфессии украинского христианства могут, объединившись… помолиться Богу о развитии государства… о победе (над той самой «бензоколонкой, очевидно, – Д.С.) и мире на Украине».

Сообщается , что «завершился завтрак общей молитвой «Отче наш» и духовным гимном Украины «Боже, великий, единый, нам Украину храни» в исполнении Дзидзьо».

Отметим здесь, кстати, что в оригинале последняя песнь называется «Молитва русских детей» и первая строка её: «Боже великий, единый, Русь-Украину храни». Но «Русь» сейчас не осмеливаются упоминать даже правнук и полный тёзка автора – регент киевского Ионинского монастыря УПЦ (МП) о. Николай Лысенко в дуэте с протоиереем-шоуменом Александром Клименко, который тоже является служителем церкви с корнем «рус-» в названии.

Что же касается «Отче наш», то совместная молитва с еретиками (каковыми с канонической точки зрения являются 99,9% участников Молитвенного же завтрака) является преступлением, караемым отлучением от церкви.

Что не смущает священноначалие УПЦ (МП), представители которого вот уже несколько лет участвуют в подобных мероприятиях. Не говоря уже о вышеупомянутом Иоанне Беленюке – также прихожанине УПЦ (МП).

Показательно, что когда о том же написали в комментариях подписчики сайта Союза анонимных православных журналистов («близкого» к Киевской митрополии УПЦ МП), модераторы эти комментарии «подтёрли». Не успели подтереть, правда, на «Фейсбук»-странице СПЖ, торжественно сообщившего об участии православного иерарха в экуменическом мероприятии.

Нашлись однако и сторонники подобного участия: «И где они там совместно молились, господа “праведнички”? Покажете видео такой совместной молитвы, что все вслух повторяют одну и ту же молитву (интересно, а где это видео могут раздобыть обычные верующие, не приглашаемые в столь высокие сферы? – Д.С.) … иначе, будете перед Богом отвечать за клевету, из-за своей ревности не по разуму».

Ну, «ревность не по разуму», это уж настолько затёртый ярлык от «особо посвящённых» тем, кто задаёт неудобные вопросы… Впрочем, участвующий в этом завтраке митрополит, действительно, не повторяет со всеми еретиками молитву. Хотя и стоит в общем ряду с молящимися. Допустимы ли подобные компромиссы? Не осмелюсь судить.

В прошлые годы, когда судьба самой УПЦ (МП) находилась под очень большим вопросом, когда решался вопрос «Томаса» (именно так произнёс заветное слово на Молитвеном завтраке – 2018 его тогдашний хэдлайнер Порошенко), возможно, и надо было засветиться. Но сейчас, когда вся украинская верхушка проявила свою антиправославную сущность, когда Томас уже не просто существует, но ведёт войну с Церковью, и командующие этой войной – за главными столами на этом завтраке, в чём смысл смущения верующих?

За первыми столами – Порошенко, Турчинов, Геращенко (тот, что «Антонина»), Епифан…

… последний – за одним столом с самим спикером!

Ведь мероприятие позиционируется как молитвенное. И миллионы православных знают, что в нём участвует представитель канонической Церкви. Не станешь же в частном порядке каждому из ошарашенных миллионов шептать на ушко, что «наш, на самом деле, на молитвенном не молился».

Да и, в конце концов, даже если и не молился, то попрал предостережение из первой же строки первого же псалма: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых… и не сидит в собрании развратителей». Под развратителями здесь имеются в виду не только правители Украины с её «общечеловеческими ценностями», но и разного рода латиняне, сектанты и самосвяты, уводящие христианина со спасительного пути.