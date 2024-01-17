«Хоть завтра» – выяснилось, чего не хватает Залужному для штурма Крыма

Вадим Москаленко.  
17.01.2024 21:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Главком ВСУ хоть завтра пойдёт штурмовать Крым, если как следует подготовить и снабдить войска. Если этого сделать невозможно, то нечего об этом и говорить.

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ хоть завтра пойдёт штурмовать Крым, если как следует подготовить и снабдить войска....

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Генерал с раздражением прокомментировал периодически публикующиеся в СМИ захватнические планы Украины на Крым в 2024 году.

«Залужный готов хоть завтра начать наступление. Но для этого Залужному нужно где-то на уровне 15-20 бригад вооружённых, обученных, слаженных, обеспеченных. Залужному нужно господство в воздухе, Залужному нужно дать огромное количество артиллерийских боеприпасов, огромное количество дронов, комплексы РЭБ, машины разминирования километровых российских минных полей.

Тогда Залужный пойдёт в наступление где угодно и как угодно. Если мы этого не сделаем, то давайте тогда и не ставить себе мечты по быстрым движениям непосредственно в сторону Крыма», – рассуждал он.

«Долететь мы не можем, потому что у нас пока что ещё система «Карлсон» не заработала, и её не придумали, хотя она уже существует. Хотим помочь? Давайте сначала поднимем не столько уровень способности вооружённых сил, сколько способности собственной экономики по обеспечению вооружённых сил», – умничал Кривонос.

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