«Хотели гидности? Платите больше, чем все в Европе!»

10.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинцы должны винить в высоких тарифах на газ лишь самих себя, обманувшихся на обещания майданщиков в 2014 году о светлом европейском будущем вместо участия в Таможенном союзе с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коротченко обратил внимание, что правительство Украины после Майдана регулярно повышало цены на газ для населения, хотя известно, что импортное топливо использовалось только для нужд промышленности, остальные потребности закрывала добыча на украинской территории.

«Все, что происходит сейчас на Украине – это прямое следствие пресловутого Майдана, этой «революции гидности». Хотели «гидности» – нате, ешьте её по 300 с лишним долларов, платите больше, чем все в Европе.

Разумеется, народ Украины вправе предъявить претензии. Почему это происходит? Что, российский агрессор вам газ повышает? Нет, собственное правительство, президент Порошенко кормит сказками, убаюкивает и повышает тарифы», – сказал Коротченко.

Он заверил, что Украина ничего не добьется от России исками в западные суды.

«Что касается претензий Украины с этими исками, то речь идет об этой неизбывной тяге к халяве. Она была описана еще в знаменитой повести Гоголя «Вий», когда известного украинского философа Хому Брута разбудили одним лишь словом «халява» и он поднялся. Вот и сейчас Украина хочет халявы», – сказал Коротченко.