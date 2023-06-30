«Хотели смыть войска РФ» – пленный ВСУшник рассказал о подрыве ГЭС

Владимир Гладков .  
30.06.2023 21:32
  (Мск) , Херсон
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно перешел на российскую сторону и рассказал о событиях, предшествовавших прорыву дамбы на гидроэлектростанции.

Запись с признаниями появилась в херсонских телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ добровольно перешел на российскую сторону и рассказал о...

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Пленный поделился, что во время поездки в свой родной Херсон в поезде он услышал разговор двух боевиков из Николаева, которые обсуждали готовящийся теракт.

«Они говорили, что готовится наступление, будут собирать шестьдесят тысяч войск, и нужно подорвать дамбу, чтобы смыть войска РФ, чтобы подтянуть силы в Херсон, и когда вода упадёт, они пойдут в наступление», – рассказал он.

По прибытии в город он узнал об оцеплении города и расстреле тех, кто пытался приблизиться к прибрежной зоне.

«А полиция ничего не делала, пропускала всех подряд. Территориальная оборона тоже не понимала, что они там делают – им дали автомат, всё, классно, они грабили дома. Один из территориальной обороны мне хвастался, что он отправил на Западную Украину 14 плазменных телевизоров. И двое из теробороны грабили дом моего соседа», – пожаловался штурмовик.

Позже его отловили украинские спецслужбы, и поставили ультиматум:

«Или ты едешь на зону, или переправляешься на ту сторону и узнаешь позиции, посмотришь, где что находится, и нам доложишь эту информацию. Их не интересовало убьют меня или нет.

Я их обманул, переправился сюда. Я с ними сотрудничать не собираюсь, и не буду этого делать», – подытожил пленник.

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