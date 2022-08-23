«Хотели вступить в ВСУ по заданию из России»: СБУ арестовала двух украинцев по нелепому обвинению

23.08.2022  08:30 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
Просмотров: 424
 
Дзен, Общество, Политические репрессии, Произвол, СБУ, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жителей Вышгородского района Киевской области, обвинив их в том, что они якобы являются «российскими агентами», и пытались устроиться в подразделения ВСУ.

«Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел «призваться» от одной из территориальных общин близ Киева.

Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жителей Вышгородского района Киевской области, обвинив их в...


В СБУ обвиняют задержанных в том что во время нахождения под Киевом российских войск они якобы «активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам».


Также по версии СБУ они «пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов».



Также СБУ похвалилась задержанием «агента РФ», который в марте этого года якобы «провел» до окрестностей Киева более 120 единиц российской военной техники.

«Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – утверждают в СБУ.

По версии СБУ задержанный житель Сумщины якобы «с первых дней временной оккупации региона начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть