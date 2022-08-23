«Хотели вступить в ВСУ по заданию из России»: СБУ арестовала двух украинцев по нелепому обвинению

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Новости Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жителей Вышгородского района Киевской области, обвинив их в том, что они якобы являются «российскими агентами», и пытались устроиться в подразделения ВСУ.

«Чтобы разведывать и передавать врагам информацию о маршрутах перемещения и местах базирования западного вооружения, один из предателей выехал в соседний регион, где подписал контракт с ВСУ, другой – хотел «призваться» от одной из территориальных общин близ Киева. Но сотрудники СБУ тщательно следили за каждым шагом вражеских агентов и своевременно разоблачили их планы», – говорится в сообщении.

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В СБУ обвиняют задержанных в том что во время нахождения под Киевом российских войск они якобы «активно участвовали в так называемых фильтрационных мероприятиях, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись захватчикам».

Также по версии СБУ они «пытали малолетнего парня за то, что он помогал подразделениям ВСУ выявлять технику и места дислокации оккупантов».



«Фигурант передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации использовал закрытые каналы электронной связи. Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – утверждают в СБУ.

Также СБУ похвалилась задержанием «агента РФ», который в марте этого года якобы «провел» до окрестностей Киева более 120 единиц российской военной техники.

По версии СБУ задержанный житель Сумщины якобы «с первых дней временной оккупации региона начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев».