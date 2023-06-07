«Хотелось бы видео и фотофиксации» – Живов об оптимистичном докладе Шойгу

Отчеты Минобороны РФ о потерях ВСУ вызывают большие сомнения, как и мнения экспертов, что поставка истребителей F-16 не может существенно повлиять на ситуацию на поле боя.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил политолог, автор telegram-канала «Живов Z / Битва за Донбасс» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данные Минобороны РФ о количестве потерь у ВСУ за три дня атак на Южнодонецком направлении: до 3715 военнослужащих, 52 танка (из них 8 Leopard, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета) до сих пор ничем не подтверждаются, кроме отчетов.

«Информация официальная, я понимаю, да, но в экспертном сообществе она подвергается довольно серьёзной критике. У них получается потеряли 1 к 56, таких потерь за историю войн практически не случалось нигде. Поэтому, я думаю, тут вопрос насчёт размеров потерь, или, как минимум, он требует хоть какой-то видео фотофиксации, чтобы эти цифры воспринимались как достоверные, – подчеркнул Живов. – Во-вторых, у них на Запорожском направлении была сосредоточена минимум 60-ти тысячная группировка войск, а скорее – больше. И даже если предположить, что они потеряли 3,5 тысячи бойцов, и целую армию танков, допустим, у них еще есть много раз по столько же. И мы с вами прекрасно знаем по Бахмуту, под другим местам, где были ожесточённые бои, что они в общем-то не жалеют свой личный состав. Не жалеют ни гражданских, по которым стреляют, ни своих мобилизованных в армию людей. Они жалеют офицеров, а рядовой сержантский состав для них это не болезненно, они за них не отвечают. Для Российской Федерации потеря там нескольких тысяч бойцов болезненна, потому что у нас общественное мнение очень внимательно следит за тем, что происходит, сколько людей теряем, вынуждены озвучивать как-то, что-то об этом говорить, объяснять, почему такое количество людей. На Украине этот конвейер смерти уже идёт на огромной скорости, никто никому ничего не объясняет. Цифры плавают в десятки тысяч, никто не объясняет, зачем эти люди гибнут, почему и так далее. То есть – это ну прямо натуральный конвейер смерти. Зеленский меняет американские деньги на жизни украинских граждан, не спрашивая их, хотят ли они вообще такого размена».

По словам обозревателя, дискуссия о влиянии поставок F-16 на ситуацию в зоне СВО должна учитывать наступательную стратегию НАТО, поскольку сами по себе самолеты, как «убийцы МиГов», на этом направлении не интересны.

«Есть разные мнения. Слышал мнение военного лётчика недавно в одном из стримов, который сказал, что все носители, которые могут повесить на F-16, то есть мы должны понимать, что такое авиационный ударный комплекс – это сам самолёт, то есть носитель, и боеприпасы, и военный летчик утверждает, что все носители, то есть боеприпасы, которые могут повесить на F-16, уже находятся в зоне специальной операции на переделанных под эти цели Су-24, Су-25, МиГ- 29, и F-16 не станет для этих носителей новым оружием, – отметил Живов. – F-16 самолёт хороший, но он не колоссально лучше того же Су-24 или Су-27, МиГ-29 и, тем более, МиГ-35. Поэтому на этом основании лётчик делает заключение, что никаких принципиальных изменений для нас это не принесёт».

«Есть другое мнение, которое мне ближе, – продолжает рассуждать Живов. – В рамках наступательной доктрины НАТО, а у НАТО все доктрины наступательные, основной упор делается именно на превосходство в воздухе. Вы помните, как они уничтожали Сербию за счёт воздушной операции. Но превосходство в воздухе требует полного выключения противовоздушной обороны противника. Для этого у них создана система HIMARS с ракетами различной дальности, которую создавали против наших ракетных комплексов, и задачи спутниковой разведки выявить несколько дислокаций наших ПВО. Задача ракетной системы HIMARS уничтожить наше ПВО, и как только ПВО уничтожаются, заходит в самолёт. Такова концепция НАТО завоевания и превосходства в воздухе. И они долгое время пытались в рамках ВСУ организовать опцию, лишенную самолётного элемента, наступательной стратегии. Пока мы видим, что у них глобально не получается. Кроме Изюма никаких военных результатов не добились. Все оставления театра военных действий были предприняты российской стороной, украинцы не добились этих результатов. Они бы и в Изюме не добились, если бы не крупные ошибки с нашей стороны. Поэтому у них без самолётов воевать не получается, их доктрина не работает без наступательных составляющих. Сейчас им поставили в рамках наступательной доктрины более современные танки «Леопард» и хотят дать самолёты, чтобы полностью закрыть потребности и наступать по учебникам. Соответственно, если будет поставлено достаточно большое количество модернизированных самолетов F-16 с современными боеприпасами, это серьёзно скажется на ходе боевых действий. Сейчас мы на линии фронта один, два штурмовика видим, а представьте, если появятся до сотни истребителей, и они смогут решать военные задачи. Еще раз – у них терпимость к потерям гораздо выше, чем у нас, в том числе потому, что жизнь украинского солдата ничего не стоит, а технику им даёт Америка без ограничений. Да, безусловно, мы тоже технику производим, но у нас бюджет, то есть кто-то должен заплатить налоги, чтобы мы накопили на новый Су-35, а там Америка – сколько надо, столько дадим».