«Хотим 300 миллиардов!» – Огрызко на Львов-ТВ сочиняет письмо Трампу

Украинская общественность должна написать в Америку письмо с «выгодным предложением» для нового президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший министр иностранных дел Украины и отъявленный русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп является предпринимателем по своей сути. У нас разве нет предложений, которыми мы можем заинтересовать Трампа? Одна система «Пэтриот» стоит 1 млрд. 200 млн. долларов – не самая совершенная, а некоторые дороже. Сколько нам надо? Зеленский называл 17, а реально надо, наверное, 25. Это только по одной Украине. Правда, Трамп тут же говорит – ага, вы хотите, чтобы мы за всё заплатили.

Так давайте подумаем, а что – нет замороженных 300 млрд. российских денег? Есть. И сейчас уже нащупали формулу, каким образом можно использовать хотя бы проценты от этих активов. А что – мы не можем попросить кредит в рамках этих 300 млрд. на условные 150 млрд.? Чтобы Америка производила эту продукцию.

А что – у нас в «плане перемоги» нет темы об общем использовании некоторых наших стратегических природных запасов? У нас нет темы Westinghouse – ведущей американской компании, которая занимается атомным моделированием и эксплуатацией станций? Слушайте, вопросов множество», – рисовал Огрызко светлое будущее украинских «Нью-Васюков».