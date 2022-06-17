«Хотите поставить нас на колени? Ну, попробуйте»: Лавров осадил британцев

17.06.2022  12:06 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Великобритания, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В рамках спецоперации на Украине Россия делает то, что киевский режим отказывался делать все предыдущие годы, нарушая резолюцию ООН.

Об этом в интервью британскому информагентству BBC заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Дипломат подчеркнул, что Россия не скрывает своих целей и своего лица, в отличие от Запада.

«Россия не белая и не пушистая – Россия такая, какая она есть. И мы не стыдимся показывать себя такими, какими мы есть… Цель операции – защитить права русских, которые в течение восьми лет грубо игнорировались не только киевским режимом, но и всем западным цивилизованным сообществом.

Отказывалось выполнять «Минские договоренности». Если вы бы хотели обеспечить права русских в Донбассе путем выполнения Киевом резолюции Совета безопасности, мы права русских будем обеспечивать сами. И мы это делаем», – заявил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что сегодня отношения России и Великобритании находятся на самом низком уровне.

«Вы знаете, по-моему, там уже нет никакого поля для маневра в этих отношениях. Потому что и Джонсон, и Трасс заявляют публично: «Мы должны победить Россию, должны поставить Россию на колени». Ну давайте, ставьте», – предложил министр.

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