Хотите проверить Путина на прочность? Вы уже проверили с Крымом – Кедми

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Россия готова к тому, что США могут передать Украине ракеты и разрешение на удары вглубь признаваемой Западом территории РФ.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Кедми, очередная проверка на прочность президента России приведет к плачевным для Запада и Украины результатам.

«Россия принимает во внимание, что по своим причинам, по своей глупости, по своему слабоумию, по своей фантазии могут быть переданы Украине ракеты дальнего радиуса действия. Россия к этому готова и постарается ответить так, чтобы это было неповадно ни Украине, ни тем, кто это делает. То есть Россия воспринимает это как реальный факт, к которому российская армия и российское государство уже готово, согласно словам Верховного главнокомандующего. А теперь, пожалуйста, – сделайте. Хотите попробовать российского главнокомандующего на прочность – попробуйте. С Крымом вы уже один раз попробовали», – заявил Кедми.