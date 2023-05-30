Хотя бы перебить сухопутный коридор в Крым – британский политолог

Вадим Москаленко .  
30.05.2023 19:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Возможно, грядущее контрнаступление не увенчается захватом территорий, однако программа минимум – уничтожить русским сухопутное сообщение с Крымом.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил британский политолог Марк Галеотти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможно, грядущее контрнаступление не увенчается захватом территорий, однако программа минимум – уничтожить русским сухопутное...

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«Существует мнение, что вам, возможно, и не удастся вернуть Мелитополь или Мариуполь, например, поскольку эти города действительно сложно взять. Между тем, главное ожидание – это то, что вы можете сделать, так это разрушить сухопутное сообщение с Крымом. В конце концов, намного проще не дать русским пользоваться железнодорожными путями и дорогами, чем фактически освободить территорию, если говорить в целом», – рассуждал «аналитик».

«Поэтому, я думаю, что как минимум существует вера в то, что если украинцы попробуют прорвать наземное сообщение, то они его разрушат. И если при этом будут возвращены некоторые из потерянных городов, это уже будет большой плюс», – вещал Галеотти.

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