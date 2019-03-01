«Хотя бы понятно, с какой скотиной имеем дело», – в Москве заявили о поддержке Порошенко

01.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Нет никакой разницы, кто из лидеров гонки выиграет выборы президента Украины. Гораздо важнее то, что Россия теряет время, глядя, как Украина превращается в хорошо укреплённый антирусский плацдарм. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На полном серьёзе обсуждаем, кто победит на Украине – Зеленский, Тимошенко, Порошенко. Я не вижу никакой разницы.

А что, победит Зеленский или Тимошенко, отменят гонения на УПЦ, где в Виннице дошли до того, что отключают воду, электричество, что само по себе является Бог знает, чем?

Что, если победит не Порошенко, прекратятся обстрелы Донбасса или прекратятся какие-то апелляции к своему хозяину США, дескать, помогите нам освободить наших, по сути, нарушителей нашей госграницы? Что поменяется?

Я скажу: поменяется в худшую сторону, поменяется иллюзия – «а, вот, Тимошенко – Зеленский, а теперь, глядишь, и договоримся», и у нас эта иллюзия будет продолжаться а-ля Минск-3, 4, 5, 25 и ничего не решится. Пора от иллюзий освобождаться.

Поэтому я считаю, что победа Порошенко – это очень даже неплохо, мы понимаем, с какой скотиной имеем дело», – заявил Багдасаров.

По мнению эксперта, на фоне этих вопросов, куда важнее то, что происходит внутри Украины.

«На 2019 год запланировано 25 учений, не только командно-штабных, но и с использованием войск. Ни в одной стране НАТО такого количества учений на этот год не запланировано. Мало того, Порошенко вышел в Раду с инициативой закона, позволяющего упрощать прибытие иностранных войск со своим оружием на территорию Украины в неограниченном количестве. Если раньше это была процедура, то сейчас может войти бригада, дивизия, армия и так далее на основании закона – вот, что для нас важно!», – отметил он.

«Важно, что на вооружении ВСУ появляется ракетная техника тактического плана, а также крылатые ракеты. Для нас важно, что они производят оружие под стандарт НАТО. На харьковском заводе, где некогда производили легендарные Т-34, а потом Т-64 и Т-72, производят танк с орудием по натовскому стандарту – это «Оплот», называется Т-84У 120. У них сейчас проблемы с боеприпасами к тем же танкам 115 мм, а вот когда будет стандарт НАТО, этого не будет. Поставки уже могут идти не только с Восточной Европы, откуда поставили всё, что смогли, но могут из Германии и откуда угодно, где производят такие снаряды. Украина превращается в нацеленный против нас плацдарм, и мы на это спокойно смотрим», – добавил Семён Багдасаров.