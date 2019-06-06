06.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Лозунг «Украина – це Европа» давно опошлен и извращен майданщиками, ведь историческое пространство Русского мира, включающее Киев, Москву и Минск, изначально географически является Европой. Более того, сегодня территория русской цивилизации, относящейся к числу европейских, простирается вплоть до Дальнего Востока – Владивостока.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, высмеивая развешанные по Украине лозунги, рекламирующие новую партию Петра Порошенко.

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«Друзья, хотя я и ватник, я за Европу! Во-первых, потому что Украина реально часть Европы – наши предки, которые жили на территории современной Украины (они себя тогда не так называли) веками, влияли на, и часто вершили, историю Европы.

Святая Русь – в которую входят и Киев, и Москва и Минск – являются важнейшей составляющей великой европейской цивилизации. И часто мы, Святая Русь, учили Европу, прозябающую в Темных Веках, таким простым вещам, как мыться. Мы – Святая Русь остановили монгольское нашествие на Европу. Мы – Святая Русь – веками сдерживали турков, которые рвались захватить Европу. Мы, Российская Империя, в которой тех, кто позже назовет себя «украинцами», считали такой же титульной нацией, и которые были равные в правах, отбросили обратно Наполеона, которого не мог победить никто в Европе – спасли континент. Мы, в составе СССР боролись с сильнейшей армией мира, с абсолютным злом нацизма в партизанских отрядах, а потом дошли вместе с братскими народами до Берлина и уничтожили Зло, которое хотело превратить Европу и мир в обитель зла!

Так что, Потрошенко, не тебе про Европу нам втирать! Мы знаем Европу – ходили одной большой страной и до Парижа, и до Берлина.

И мы, я, хоть и «ватник», но люблю «европейские ценности» – потому, что настоящие европейские ценности — это христианские библейские ценности, которые сегодня на нашем общем континенте ценят больше всего как раз в России.

Так что я за Европу – от Лиссабона до Владивостока!» – поясняет Журавко.

«А за какую «Эуропу» Потрошенко?

За ту, которая на словах поддерживает Украину, а на деле загоняет нас в кабалу долгов?

За Европу, которая, подписав безвиз, использует его не для знакомства моего народа со смачной кавой, а для дешевого рабочего труда на клубнике, на панелях, да на органы?

За Европу, которая готова чужими руками вести войну с Россией до последнего украинца?

За Европу, которая требует от нас гей парадов?

За Европу, которая, зная, как Потрошенко и Ко ворует, закрывает на это глаза, так как знает, что тот выведет деньги в их же банки?

За Европу, которая дает деньги на то, чтобы мы убивали своих граждан – женщин и детей Донбасса – но не дает нам возможности развиваться?

За Европу, которая «списала» Яйценюку долги на пару лет, но обложила 3-4 поколения наших потомков жить в вечной нищете?

Да иди ты, Порошенко, с такой в Европой в то, что рифмуется на «-опу»!» – заключает украинский политик.