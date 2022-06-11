«Хотят головы резать. Это опасно», – МИД Приднестровья о настроениях в Молдове

Поставки оружия НАТО в Молдову могут привести к обострению конфликта с Приднестровьем.

Об этом в интервью телеканалу «Первый Приднестровский» заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные партнеры пытаются их военно-технически вооружать. Они, конечно, не информируют открыто, что они делают, какого рода поставляется техника. Но не исключено, что туда в ближайшее время будут поставлено оружие. Это опасно.

И, судя по заявления неадекватных комбатантов, тех людей, которые убивали граждан Приднестровья и граждан России в 1992 году, они хотят головы резать и бросать к стенам парламента. Ситуация может выйти из стабильного режима и перейти в непредсказуемый конфликт», – сказал Игнатьев.