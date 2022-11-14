Хотят в рейс, а получают повестки — оккупационная власть издевается над одесскими моряками

Новости Украины

Вот вам очередной пример на тему «не так встали», и опять в Одессе. На этот раз «не так встали» моряки. Причем поводом для их устрашения и массовой раздачи повесток послужило не какое-то там покушение на конституционный строй, а мирная протестная акция. Правда, уже четвертая с начала осени.

Дело в том, что в сентябре Кабмин принял Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, позволяющие морякам «выезд за границу в период военного положения». Также они были приняты и подписаны в Генштабе. Правила действуют, фактически являются законом, но разрешительных документов на выезд мореходам упорно не выдают.

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Помнится, была такая шутка из подворотни: «Одесса без моряка, как кофе без коньяка». Была. Ведь если оккупационное правительство решило сделать из города-порта хутор, значит будет хутор. Но так как устроившие акцию протеста люди, которые уже девять месяцев не могут уйти в рейсы и, соответственно, кормить свои семьи, быть хуторянами не хотят (не на то учились), то делают, что могут — выходят на митинги. Выходят вместе с детьми и женами, то есть никакого радикализма.

Правда, в минувшие выходные моряки почему-то собрались у памятника Тарасу Шевченко. С другой стороны, это единственный (помимо парочки голодоморных истуканов) памятник, топтание у которого не считается «симпатией к России».

«Они снова пытались привлечь внимание к проблеме, ведь с момента принятия Правил пересечения границы, ни один моряк на Юге так и не получил от военкоматов разрешения на выезд», — пояснила глава Объединения моряков Украины Кристина Король.

Привлечь внимание таки удалось.

«К нам вышли сотрудники военкоматов и начали вручать повестки. На прошлом митинге нам также было выдано 30 повесток», — рассказал журналистам протестующий Владимир Артамонов.

А вот каких-либо разъяснений относительно собравшей моряков беды — невозможности уйти в рейс — военкомы не дали. Видимо, в Генштабе и Кабмине разное видение закона. Хотя даже спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, помнится, грозивший армией «всем женщинам», внезапно протрезвел и признал, что «блокировка выдачи разрешительных документов морякам создана искусственно».

Также с пылу с жару, то есть еще во время протестной акции, одесские СМИ сообщили, что двое моряков, по мнению полиции – «самых шумных», были задержаны, Шарий и вовсе написал «запаковали всех», однако позже митингующие уточнили, что действительно задержали и отправили в райотдел только одного мужчину.

«Это был стопроцентно проплаченный человек, который пытался испортить нашу акцию и дискредитировать украинских моряков», — заявил один из участников митинга.

В общем, история темная — если это и правда была запланированная провокация, то преследовать она могла несколько целей: как представить моряков воинствующими агрессивными радикалами, дабы оправдать неадекватный прессинг полиции и военных, так и протестующим показать — «догавкаетесь, так ведь с каждым будет». Патриоты уже и подавно пишут в комментариях, что на акцию к морякам пробрался «русский шпион». Ну – так, на всякий случай.

Впрочем, повестки-то все равно уже вручены, а проблема не решена.

Сюда же, к повесточному беспределу, можно добавить и ситуацию с местными центрами занятости, куда потерявшие работу одесситы боятся обращаться, ведь вместо помощи в трудоустройстве там также вручают повестки.

Ну а про саму возможность хоть как-то протестовать («так вставать») было писано-переписано еще до войны, когда акции против высоких тарифов на энергоносители и коммуналку были признаны экстремистскими и играющими на руку России на уровне СНБО. Вот и моряки попытались. Спорим, что митинговать они больше не будут.