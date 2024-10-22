«Хотят в Россию, а не европенсию!» – молдавский экс-министр набросился на «пятую колонну»

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 21:55
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал


Приднестровье, Гагаузия и «пятая колонна» в целом испортили заевропейцам Молдавии президентские выборы и референдум.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Приднестровье, Гагаузия и «пятая колонна» в целом испортили заевропейцам Молдавии президентские выборы и референдум....

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Ведущую возмутили итоги референдума и отсутствие «жажды евроинтегрироваться» у молдаван, на что экс-министр возразил, что ещё пару лет назад желающих в ЕС якобы набиралось ещё меньше.

«А что по поводу Приднестровья и Гагаузии – это два анклава, где всё очень непросто. Приднестровье голосовало или нет?», – уточнила пропагандистка.

«Приднестровье голосовало, конечно. Их было даже больше, чем на предыдущие выборы. Но российские спецслужбы сделали диверсию – они объявили, что мы бойкотируем референдум, все кандидаты пророссийские это говорили.

А потом оказалось, что они наоборот – брали все бюллетени и голосовали против. А наши подумали, что если они будут бойкотировать, то нет необходимости агитировать людей за референдум, власти ничего не предприняли», – врал Шалару.

Он обрушился с проклятиями на «пятую колонну».

«Они десятки лет проводили информационную обработку граждан Молдовы, у них сеть, как раньше была у нелегалов – каждый отвечает за несколько человек, каждый имеет финансирование для любого. Если у них заложено это в генетическом коде, как у гагаузов, в Приднестровье или у пятой колонны, они ни за какие деньги, ни за какие обещания не будут голосовать за ЕС.

Они ждут Русский мир и они хотят, чтобы Молдова стала частью России. Это люди, которым говоришь – в ЕС у тебя будет пенсия 1000 евро, он говорит: «Мне не надо, я хочу с Россией»…

Он [Александр Стояногло] гагаузской национальности. И Приднестровье, и Гагаузия, и пятая колонна  – все голосовали за него. Но как и в предыдущих выборах в первом туре Додон набрал больше, чем Санду, но во втором туре все мобилизовались», –  совсем зарапортовался экс-министр.

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