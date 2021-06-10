Хованские тоже плачут

10.06.2021, Москва, Платон Беседин

У культовой группы The Cure есть отличная песня (впрочем, у Роберта Смита почти все песни шикарные) со словами «Boys don’t cry». Но бывает, что и плачут мальчики. Ещё как. Вот и известный видеоблогер Юрий Хованский разнылся, когда был задержан правоохранителями. Бедолага и до этого выглядел так себе, а теперь совсем печаль. Тут же спал весь его борцуновский задор. Испарился.

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Так, стоп! Одёргиваю сам себя. Ведь, читая вышенаписанное, кто-то может решить, что будто я злорадствую. А меж тем человек задержан. Где тут свобода слова? Где милосердие? С последним, на самом деле, всё нормально. Более того, как русский человек, я Юрию неизбежно сочувствую. Именно так. И ничего с собой не могу поделать. Вот только есть ещё и убийственный здравый смысл.

А заключается он в следующем. Не в страшных преследованиях дело, не в том, что проклятый кровавый режим вдруг решил разобраться со светочами молодых, прибегнув к притеснениям. Нет, всё объясняется просто. Есть вещи, которые нельзя даже думать, а, тем более, – произносить вслух. Просто нельзя. Особенно, если ты вещаешь для миллионов. (Да, таков отвратный дух отвратного времени – Хованский и иже с ними востребованы запредельно). А Юра почитался авторитетом среди молодых и школоты.

И вот когда он вдруг – даже в стриме – начинает исполнять песенки о террористах, отправивших в лучший мир детей из «Норд-Оста» – простите, тут стоп. Это сюр, это слишком! Если у тебя не хватает мозгов и совести этого не делать, тогда, извини, разбираться с тобой по закону будут. Ибо ты перешёл тонкую красную линию, разделяющую здравый смысл и безумие.

Впрочем, не в одном Хованском дело. Проблема шире. Она кроется в том, что у современных подростков (да уже и детей тоже) отсутствует понимание (отсутствует на базовом уровне) того, что хорошо, а что плохо. Им бы стихотворение Маяковского, что ли, перечитать, но боюсь, уже поздно. Так вот, когда отсутствует моральный закон, тогда приходится действовать через закон юридический. А как иначе, когда такой бардак в голове?

Хотя, да, не только в голове. Когда видишь фотографии срача (как тут скажешь иначе?) в квартире Хованского, лишний раз думаешь: «И это светоч и пророк сотен тысяч подростков? Ну-ну. Не на то прыщавое лицо молитесь».