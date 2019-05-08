«Хозяин Молдовы» придумал новый праздник на 9 мая

08.05.2019, Москва, Елена Острякова

Празднование 9 мая в этом году в Кишиневе продемонстрирует, как политики разобщают народ Молдовы и не способны договариваются.

С призывом принять участие в шествии с портретами воевавших предков обратился к согражданам президент страны Игорь Додон. «Бессмертным полком» он эту акцию не назвал.

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«Этот День Победы для нас – особый, ведь в этом году мы празднуем 75-летнюю годовщину освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Собираемся у Арки Победы, чтобы единой колонной с портретами наших героев пройти маршем к Мемориалу воинской славы «Вечность». Отпразднуем Победу вместе! Мы помним, мы гордимся!», – написал Додон у себя в «Фейсбуке».

Он также пригласил жителей Кишенева на праздничный концерт, в котором помимо лучших артистов Молдовы и президентского оркестра примет участие «звезда» из России Валерия. Праздник завершится красочным салютом.

Дню Победы будет посвящено еще два шествия. Одно проведет партия «Шор», которую считают спойлером, выставленным против социалистов Додона «хозяином Молдовы» олигархом Владом Плахотнюком.

Отдельно пройдут пророссийские граждане с недоверием относящиеся ко всем политикам. Их шествие единственное будет называться «Бессмертным полком».

Тот факт, что граждан желающих отмечать 9 мая День Победы, наберется в молдавской столице на целых три колонны, видимо, заставил задуматься Демократическую партию одиозного Плахотнюка. В прошлые годы она благополучно отмечала День Европы, беспардонно занимая главную площадь и заставляя социалистов проводить свои акции на день раньше.

В этом году перенести День Победы ресурса уже нет, как и нет куража отмечать День Европы. Демократы думали аж до 7 мая, после чего пригласили граждан «отпраздновать мир и процветание Молдовы». Такого праздника в государственном календаре страны нет. Гулянья будут представлять из себя странный гибрид песен-танцев, детских аттракционов и «солдатской еды».

Отмечая «мир и процветание», демократы как бы подают сигнал одновременно и пророссийским социалистам и проевропейскому блоку ACUM, что готовы создать коалицию и сформировать правительство и с теми, и с теми. Впрочем, репутационные издержки не позволяют ни тем, ни другим заключать союзы с Плахотнюком.