«Хозяин Украины» требует от ЕС разорвать отношения с Китаем

Елена Острякова.  
03.10.2024 14:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Колониальная демократия, Россия, США, Украина


Европейцы должны разорвать экономические отношения с китайскими компаниями из-за того, что Китай поддерживает Россию.

Об этом глава американской компании BlackRock, скупившей половину сельхозугодий Украины, Ларри Финк заявил на на международном форуме «Берлинский глобальный диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы должны разорвать экономические отношения с китайскими компаниями из-за того, что Китай поддерживает Россию....

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«Думаю, нам всем нужно пересмотреть наши отношения с Китаем из-за того, что Китай поддерживает врага европейцев Россию. Если бы я поддерживал врага своего клиента, меня бы уволили», – сказал Финк.

Он также призвал европейцев вкладывать еще больше средств в Украину.

«В то же время мы должны пересмотреть наши отношения со странами и компаниями, которые поддерживают наше будущее. Украина находится у наших дверей, на пороге. И я удивлен, почему никто не задается вопросом, почему мы поддерживаем нашего врага и вкладываем миллиарды долларов в выживание Украины», – сказал Финк.

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