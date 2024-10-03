«Хозяин Украины» требует от ЕС разорвать отношения с Китаем

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы должны разорвать экономические отношения с китайскими компаниями из-за того, что Китай поддерживает Россию.

Об этом глава американской компании BlackRock, скупившей половину сельхозугодий Украины, Ларри Финк заявил на на международном форуме «Берлинский глобальный диалог», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Думаю, нам всем нужно пересмотреть наши отношения с Китаем из-за того, что Китай поддерживает врага европейцев Россию. Если бы я поддерживал врага своего клиента, меня бы уволили», – сказал Финк.

Он также призвал европейцев вкладывать еще больше средств в Украину.

«В то же время мы должны пересмотреть наши отношения со странами и компаниями, которые поддерживают наше будущее. Украина находится у наших дверей, на пороге. И я удивлен, почему никто не задается вопросом, почему мы поддерживаем нашего врага и вкладываем миллиарды долларов в выживание Украины», – сказал Финк.