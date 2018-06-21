21.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Хозяин Закарпатья»: Украина на пороге развала

Украина на пороге развала – еще немного, и на улицы выйдут люди, которые сметут меньшинство, захватившее власть и диктующее условия жизни большинству населения страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной Рады олигарх Виктор Балога, которого украинская пресса называла «хозяином Закарпатья», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в четвертом году, и в четырнадцатом, уровень жизни украинцев был достаточно высоким, по сравнению со странами Восточной Европы. Обнищание произошло в последние три года…

Эта власть делает все для того, чтобы эти люди вышли завтра за социальные стандарты. В принципе, если такие организованные массы собираются с требованием, то рано или поздно это перерастет уже и в политические требования…

Мы в нескольких шагах от развала страны, которую начали валить, в том числе, и по неполноценной позиции сегодняшней власти, которая находится на Банковой. Я имею в виду восток страны. И далее продуцировать, чтобы меньшинство управляло умами большинства украинского общества.

Так или иначе, рано или поздно общество поднимется и поставит на место ту нечисть, которая сегодня хочет диктовать как жить стране», – заявил Балога