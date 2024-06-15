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Никакие мирные переговоры без России немыслимы, поэтому Москва должна быть включена в переговорный процесс. Об этом на собранном в Швейцарии «мирном» форуме заявила президент страны Виола Амхерд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хорошо понимаем, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Как международное сообщество, мы должны помочь проложить эту дорогу. Именно поэтому мы здесь. Наши основные цели – начать процесс, который станет основой долгосрочного мира для Украины. Также мы хотим обговорить, как и при каких условия Россия может быть включена в этот процесс», – сказала Амхерд.

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Вторым выступил Владимир Зеленский, у которого трактовка целей мероприятий оказалась кардинально иной.

«101 страна и международная организация сегодня присутствуют на саммите, и это наш невероятный успех, верящих в то, что объединённый мир сильнее любого агрессора. Сегодня мы сконцентрируемся на трёх пунктах – радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, и освобождение пленных депортированных лиц… Путин должен перейти от языка ультиматумов к языку мирового большинства. Сейчас здесь нет России. Потому что, если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны вместе решать, что означает справедливый мир, и каким образом он может быть достигнут на долгий срок. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет на столе, согласованный со всеми, и прозрачный для народов, тогда он будет предъявлен представителям России. Таким образом, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны», – вещал кокаиниум-фюрер.