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20.05.2021, Банги, Иван Добровольский
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Культура, Общество, Политика, Россия, Сопротивление
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Храбрость и патриотизм российских специалистов в ЦАР показаны в фильме «Турист»

Фильм «Турист» показывает храбрость и патриотизм российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, считает директор Института...

Фильм «Турист» показывает храбрость и патриотизм российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, РФ пришла на помощь мирному населению, брошенному на произвол западными империалистами.

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Художественная картина рассказывает о судьбе специалиста с позывным «Турист», который прибыл в ЦАР в составе группы по официальному приглашению властей. Их основной задачей является обучение правительственных войск (FACA). Курс подготовки прерывают боевики «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) и наемники, напавшие на столицу Банги.

Молодой инструктор не ожидал, что командировка завершится боевыми действиями, однако сложившиеся обстоятельства вынуждают его взять оружие и встать на защиту мирного населения.

Сергей Марков назвал фильм «Турист» первой художественной работой о ЦАР, впоследствии переведенной на государственный язык санго. По его мнению, это не просто картина, а реальная история россиян на Африканском континенте.

«Российские военные специалисты оказывают поддержку государственности, которую Франция бросила на произвол судьбы, курировавшая страну до этого… Освещать эти события в фильмах — правильная, хорошая идея», — уверен эксперт.

Инструкторы РФ обучили военному делу более четырех тысяч сотрудников силовых структур ЦАР в период с 2018 по 2020 год. Подготовка проходит в рамках соглашения между Москвой и Банги о сотрудничестве. Своевременная помощь позволила FACA разгромить бандформирования и восстановить в стране долгожданный порядок и законность.


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