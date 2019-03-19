Храбрый Йоська из Одессы. Дмитрий Спивак как олицетворение анекдота

19.03.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Молодой человек, вас таки интересует, что в моём оккупированном рогулями и нациками думают о некоем местном деятеле Дмитрии Спиваке? – И я вам скажу откровенно, только не обижайтесь!

…Презабавное время настало на просторах Украины, которую нахально напихали вокруг Одессы. Комические персонажи старых, бородатых анекдотов, как будто, ожили и пытаются строить из себя гройсе-политиков незалежной и демократической до полного неприличия державы.

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И мосье Спивак — классический экспонат этого местечкового паноптикума. Собственно говоря, если бы не его образцово-показательная беспринципность, упоминать бы его не стоило. Уж больно мелок…

Но в плане образцовой анекдотичности — он таки да, заслуживает некоторого внимания. Не как личность. Как некая бактерия под микроскопом, весьма характерная для представления о нездоровой микрофлоре нашей жалкой политики…

Сей экземпляр с давних пор напоминает мне героя старинного еврейского анекдота о «храбром Йоське» – местечковом шлимазле, который хвастался тем, что показывал дулю аж… целому страшному городовому, живому пугалу его соплеменников. А когда те спрашивали его, как же он остался цел и невредим — отвечал – я же не дурак, дуля-то была в кармане!

Именно эта трагикомическая «дуля в кармане» и характеризует всю карьеру мосье Спивака.

Сын советского офицера-подводника, родившийся в 1968 году, выпускник одесского Политеха, третьеразрядный КВН-щик и футбольный болельщик, сей господин сделал себе некоторое не шибко большое состояние в 90-е годы. Злые языки говорят, что сколочено оно было не без помощи криминальных структур. Но — кто из бизнесменов тогда, так или иначе, не имел дела с ними… Тем паче — местным магнатом он стать не смог. Видимо, по той же причине, которая не дала ему занять весомое место в политике. Гражданин-товарищ маленько трусоват и склонен к вечным перестраховкам. А из таких ни больших дельцов, ни крупных политиков не получается.

Впервые занесло его в местную власть в начале 2000-х, когда он стал депутатом Одесского горсовета. В те времена он слегка заигрывал с идеями русского мира и защиты русского языка. Даже кропал статейки для сайтов подобной направленности… И — тогда же начал форменную чехарду политических прыжков из партии в партию. Был в «Трудовой Украине» Сергея Тигипко, но быстренько предал этого на тот момент вполне цивилизованного банкира и сторонника сближения с Россией. Сначала — поддержав тех, кто расколол его партию, а потом, в 2010 — шустро перепрыгнул в «Батькивщину» мадам Тимошенко, резко позабыв о своей «пророссийской ориентации». Даже некоторое время возглавлял местную организацию оной партии. Впрочем, и от нее он вовремя отрекся, переметнувшись 2012 к отколовшейся от нее Наталье Королевской… А уж в 2013-14 — снова «сменил ориентацию», став рьяным майдановцем и «порохоботом».

Причем, всякий раз делал подобные акробатические трюки в те моменты, когда от «родной партии» и ее лидеров начинало слегка пахнуть паленым. И – всякий раз пытался изображать своею мелкую измену как выбор зрелого политика.

Даже в интервью 2010 года изволил не без высокомерия сказать: – дескать, взгляды не меняют только покойники да идиоты… Что характерно, вольно или невольно процитировав …любимый афоризм Бенито Муссолини! Да, дуче, многолетний диктатор Италии, прошел весьма извилистый и страшный путь от крайне левого деятеля до основателя крайне правого движения — фашизма. И он, и многие другие монстры мировой политики в стиле Черчилля и прочих, порой меняли и партии, и взгляды на сиюминутные союзы и интересы. Но, вы меня простите, и платили они за это по высшему разряду. Не боясь, и ставя на карту все — от репутации до самой жизни…. И убеждения (вне зависимости от их «знака»!), которые со взглядами путают только дилетанты, у них были в отличие от мелкой околополитической шушеры.

А здесь — звучала сия выспренняя фраза в устах провинциального политикашки, не сумевшего даже пробиться в Верховную Раду, чьим карьерным потолком стало… аж руководство одесской «Юмориной» в 2004-5 годах, словно напоминание ехидной характеристики некоего М.С. Паниковского его патроном по делишкам темным, О.И. Бендером. «Гомер, Мильтон и Паниковский — теплая компания!». И впрямь, выглядел сей местечковый деятель на фоне титанов мировой политики так же нелепо и смешно, как и мелкий мошенник Паниковский — в списке великих слепцов…

Но – мосье Спивак упорно не желает видеть собственную ничтожность в сравнении с действительно крупными фигурами. А потому — руководствуется известным принципом «доблесть карлика — плюнуть на гиганта». Чего стоила его абсолютно хамская «отповедь» российскому кинорежиссеру Никите Михалкову в 2014, сразу после Одесской Хатыни. Никита Сергеевич тогда весьма жестко выступил, четко назвав украинских националистов и фашистов должным образом. Да, он сказал тогда много лишнего и несправедливого в адрес всей Одессы, но… умные люди в нашем городе не приняли это на свой счет, понимая — сказано это было сгоряча и с болью… Спивак же — быстренько записал и опубликовал свой спич, аргументация коего была построена на двух «китах» размером с хилую тюльку:

А. Сам дурак, и все вы живете в России за колючей проволокой, а мы туда не хотим.

Б. Одесса — украинский многонациональный город. Типа, что хотим здесь, то и делаем…

И ни одного слова этот мелкий приспособленец не сказал об основной причине полемики. О том, что в Одессе зверски и безнаказанно убили десятки людей, имевших иные взгляды на будущее города и страны… Очевидно, это обсуждению не подлежало. Или не было дозволено очередными хозяевами «храброго Йоськи», снова слегка вынувшего свою потную дулю из кармана. Ту дулю, которая и стала основным опознавательным знаком этого персонажа. Ведь использует он ее исключительно тогда, когда это ровным счетом ему ничем не грозит.

И прыгает сей деятель из партии в партию, ухитряясь всех меленько предавать в те моменты, когда это ему ничем не грозит. И — даже на фоне профессиональных предателей типа Алексея Гончаренко, выглядит жалко. Тот — мерзок как всякий ренегат. Этот — даже на его фоне мелок, ибо никогда и ничем не рисковал, в отличие от «позора Одессы» всеукраинского масштаба и с международными амбициями. Грубо говоря, вошь на фоне чумной крысы…

…И когда Спивак недавно появился на украинском 112-м канале, корчащем из себя оппозиционность имени его нынешнего хозяина Медведчука с многословными выступлениями против нынешней власти, никто в Одессе не удивился. Храбрый Йоська таки чует одним местом, против кого можно скрутить очередную дулю в кармане! Но кто поверит в искренность таракана, бегущего вслед за крысами с очередного тонущего корабля?!