«Х#рачте их в лицо!» – экс-депутат Рады призвал проучить прославляющих Гитлера неонацистов

31.08.2020, Херсон, Владимир Гладков

Нынешняя украинская власть, прославляющая нацистов и пособников и позволяющая им расстреливать средь бела дня людей, фактически продолжает человеконенавистническую политику Гитлера.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что узнал, что ровно 79 лет назад, в конце августа 1941, Гитлер официально свернул программу «Т4». Не поверите, почему свернул – общество выступало активно против. То есть, эта программа была слишком даже для нацистов!

Но на самом деле, не публично, эту программу продолжили вплоть до разгрома Рейха в 1945.

В чем же была суть программы, которая показалась чересчур жёсткой даже для тех, кто радовался Холокосту и уничтожению и порабощению славян?

Программа «Т4» уничтожала инвалидов. Умственных и физических. В первую очередь, детей. В первую очередь – немецких», – написал он.

Алексей Журавко, сам будучи с детства инвалидом, написал, что в СССР подобная политика была бы немыслима, и призвал плевать в лицо всем, кто пытается сравнивать Гитлера и Сталина.

«Знаете, когда вам будут рассказывать, что «Гитлер и Сталин это одно и тоже» – просите их назвать советский аналог программы «Т4»?

Знаете, мне как инвалиду первой группы, это особенно эмоционально осознавать. В советской системе, я ребенок без ног и руки, получил возможность жить и учиться в специализированном интернате, где о нас, за счет советского бюджета, заботились, кормили, воспитывали и готовили к жизни. Готовили стать максимально полноценными членами общества!

А в «цивилизованной Европе» таких как я бы просто усыпили бы, в том числе, и это официальные формулировки, «для экономии средств медицинских бюджетов».

С 1939 по 1945 приблизительно 200 тысяч детей инвалидов были усыплены в Германии и Австрии. Так что, когда кто-то сравнивает СССР и Третий Рейх, друзья, плюйте тому в лицо (я бы написал «бейте» но за призыв к насилию бан, а мы тут, конечно же, все пацифисты, так что просто плюйте…. Правда смачно – с отхаркой соплей!) » – добавил экс-депутат.

Также он привёл цитату из статьи «Убийства под знаком эвтаназии при нацистском режиме» авторства Геррит Хандорф, в которой рассказывается, как на оккупированной территории СССР немцы целенаправленно уничтожали детей-инвалидов.

«Оперативная группа «В» под руководством Артура Небе и Эриха Науманна действовала в тылу группы войск «Центр» и только до ноября 1941 года уничтожила 45 467 человек. Недалеко от Москвы, в Лотошинске, посредством окиси углерода, медикаментов, голода, холода и расстрелов были уничтожены пациенты больницы. На пациентов, не погибших от холода, офицеры и солдаты устроили охоту на лошадях».

На инвалидов… которые недоподохли… на лошадях…

Это всем, кто хоть раз заикнется про «пили бы сейчас Баварское» … плюйте…. Да не, еб*шьте их в лицо! Мне плевать на бан – х*рачте всех, кто посмеет об этом заикнуться в лицо, друзья!», – призвал Журавко.

Также экс-депутат выразил уверенность, что прославляющая нацистов и их пособников нынешняя киевская власть не сильно отличается от своих «героев».

«А знаете еще что? Львовская декларация Бандеровской державы присягнула Гитлеру, и все бандеровские газеты всячески восхваляли его палачей, а УПА активно сотрудничала с ним в его душегубстве (порой, повергая в шок даже охотившихся на детей-инвалидов с лошадей немцев).

И сегодня в Украине всякие «арии» не то, что ходят маршами, а уже публично средь бела дня расстреливают несогласных людей… а власть им потакает – фактически поддерживая их. Таким образом, создается прямая нить от Зе с «Кварталом 95» до Гитлера с «Т4», – резюмировал он.