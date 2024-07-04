«Хранилища газа и трубопроводы»: в Москве назвали цели для ударов по Украине

Игорь Шкапа.  
04.07.2024 12:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Ситуация с электроэнергией к зиме лишь ухудшится, тем более что Россия продолжит атаковать соответствующие объекты на территории, подконтрольной киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Ситуация с электроэнергией к зиме лишь ухудшится, тем более что Россия продолжит атаковать соответствующие...

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«Во-первых, в холодное время года требуется больше электроэнергии для обогрева домов и офисов. Во-вторых, до зимы российские силы могут разбомбить новые объекты, в том числе хранилища газа, трубопроводы, подстанции, помещения ТЭС, ГЭС и многое другое. В результате в Европу могут потянуться новые потоки беженцев. Или же мы увидим некие акции протеста, хотя вряд ли можно ожидать массовых выступлений, все-таки на Украине действует военное положение, работает до 600 тыс. силовиков», – сказал Безпалько «Известиям».

В свою очередь политолог, экс-глава правительства ЛНР Марат Баширов обращает внимание, что от российских ударов серьезно пострадала украинская оборонка.

«Украинские энергообъекты питали военные заводы, производства беспилотников, ремонтные базы и многие другие предприятия. Наши удары наносились для того, чтобы помешать их работе, при этом пострадали и обычные украинцы, хотя такой цели не ставилось. Вполне допускаю, что в дальнейшем будут нанесены новые удары, то есть ситуация ухудшится еще больше. Тем не менее никаких бунтов на Украине я не ожидаю, ведь там выстроено настоящее полицейское государство», резюмировал Баширов.

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