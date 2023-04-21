«Хромово закрыли»: ВСУ теряют «дорогу жизни» В Артемовск

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Дорога, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ в Артемовске, перерезана российскими силами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает отслеживающий ситуацию на фронтах СВО телеграм-канал «Архангел спецназа».

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«Хромово закрыли, подразделения закрепляются на рубежах. Пока рано делать громкие заявления, обстановка может измениться в любой момент. Бои еще идут. Противник пытается контратаковать», – сообщил паблик.

При этом военный обозреватель Борис Рожин обращает внимание, что ВСУ не оставляют надеяться на контрудар.

«На фоне жалоб ВСУ о том, что держать Артемовск все тяжелее и что там приходиться оставлять позиции, продолжается переброска резервов противника к Часов Яру, Рай-Александровке и на Северский выступ. Противник явно не оставил надежду нанести контрудары к северу и югу от Артемовска и, по сути, лишь погода мешает ему предпринять эту попытку», – отмечает эксперт.

По его словам, ВС РФ этим пользуются и наносят удары по переброшенным на Артемовское направление резервам противника.

«Без контрударов динамику событий [для ВСУ] в самом Артемовске очевидно не изменить – проблемы на коммуникациях, безусловно, оказывают влияние на устойчивость сил противника в самом Артемовске, которые под натиском «Вагнера» вынуждены постоянно пятится к кварталу с многоэтажками», – подчеркивает Рожин.

В свою очередь украинский военный паблик «НачШтабу» раскритиковал экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса, заявившего, что контрнаступление ВСУ будет на узком отрезке южного фронта, чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

«В его словах практически полностью отсутствует логика. Чего только стоит, что у Украины огромные потери, но это не критично. Как могут огромные потери быть не критичными? Якобы резервы для контрнаступления не задействуются. Мы можем сказать, что задействуются очень хорошо необученные, которые на линии живут от нескольких часов до двух суток. Это, наверное, хорошо только, если необходимо выиграть время для подготовки резервов, заваливая позиции трупами», – пишет паблик.

В публикации подчеркивается, что российские подразделения находятся в ожидании контрнаступления.

«Почти на всех участках россияне усиливают оборонный потенциал позиций второго и третьего эшелона. Более того, от наших друзей в разведке мы узнали, что россияне уже несколько месяцев налаживают взаимодействие между подразделениями. Продолжается перегруппировка войск и возобновление потерь. Также в ГУР фиксируют, что на оккупированных территориях усиливается контрразведывательный и контрольно-пропускной режимы», – сообщает «Начштабу».