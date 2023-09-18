«Хроника пикирующего кукурузника с выпавшим евреем» – озвучены перспективы Зеленского и Украины

Вадим Москаленко .  
18.09.2023 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 882
 
Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда потеряли международное внимание и стали нежелательными во многих западных кругах.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда потеряли международное внимание и стали нежелательными...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«У Зеленского должно было быть выступление в Конгрессе США. Но сегодня сообщили, что этого выступления не будет. Это серьёзное понижение статуса.

Так же, как Зеленский выпал из рейтинга самых влиятельных евреев 2023 года, его там вообще нет. Там Пригожин есть, Абрамович, Блинкен, Нетаньяху. А Зеленского нет.

Это означает, что Зеленский идёт хроникой пикирующего кукурузника. Зеленский становится «сбитым лётчиком». Это очень серьёзное событие, причём у своих, евреев, которые его уже не воспринимают серьёзно. И в Штатах ему тоже понизили статус», – сказал Соскин.

Он напомнил, что и на встречу в Дели украинского президента не пустили.

«Я думаю, у него вообще не будет встреч с конгрессменами. А какой смысл с ним встречаться, если не дадут пакета на 24 миллиарда. О чём говорить?

Зеленский уже не в тренде, не даёт драйва, усиления авторитета. Наоборот, с ним встречаться – уже как с прокажённым. Поэтому будут очень слабые встречи с теми, кому за восемьдесят.

Украина уже не вызывает позитивной эмоции. Вокруг Украины складывается всё больше раздражения против Зеленского, Ермака, Кулебы и всех остальных. Они скоро статут нерукопожатными. Это очень плохое событие для Украины», – подытожил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть