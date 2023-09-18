«Хроника пикирующего кукурузника с выпавшим евреем» – озвучены перспективы Зеленского и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и вся его команда потеряли международное внимание и стали нежелательными во многих западных кругах.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского должно было быть выступление в Конгрессе США. Но сегодня сообщили, что этого выступления не будет. Это серьёзное понижение статуса.

Так же, как Зеленский выпал из рейтинга самых влиятельных евреев 2023 года, его там вообще нет. Там Пригожин есть, Абрамович, Блинкен, Нетаньяху. А Зеленского нет.

Это означает, что Зеленский идёт хроникой пикирующего кукурузника. Зеленский становится «сбитым лётчиком». Это очень серьёзное событие, причём у своих, евреев, которые его уже не воспринимают серьёзно. И в Штатах ему тоже понизили статус», – сказал Соскин.