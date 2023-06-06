Хроника разворовывания Украины: СБУ нарыла компромат против «днепропетровской синагоги»

Украинская «борьба с коррупцией» выходит на новый уровень. Олигархи первой лиги, до которых можно дотянуться и прижать компроматом прошлых лет, видимо, закончились, и СБУ взялась за рыбу помельче.

В сети «Избушки» попал скандальный украинский предприниматель, нефтяной магнат и член Набсовета Укрнафты Михаил Киперман.

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Широкой публике уроженец Днепропетровска Киперман известен двумя вещами. Во-первых, он бывший муж эстрадной певички Веры Брежневой – экс-солистки популярной в начале-середине нулевых группы «ВИА Гра», ради которой он бросил свою первую жену и двух малолетних дочерей. А во-вторых, он давний бизнес-партнер основателей начинавшейся в Днепропетровске группы «Приват» – Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.

Мишу, Гену и Игоря объединяет не только происхождение из семей ортодоксальных иудеев и Днепропетровская синагога, активными меценатами которой являются все трое, не только Вера Брежнева, до замужества с Киперманом побывавшая в постели Коломойского, и даже не общая любовь к отдыху в прикарпатском «Буковеле», совладельцем которого является Киперман, но и схожий стиль ведения бизнеса, который можно охарактеризовать как «агрессивное рейдерство».

Среди «отжатых» Киперманом в интересах «Привата» в разные годы бизнес-активов – киевская фабрика технической бумаги, Золотоношский машиностроительный завод, Украгрожильебытстрой, фармкомпания «Дарница», НПО «Сатурн» и другие.

Правда, Кипермана при всем желании нельзя назвать человеком, который сделал себя сам. Ключевую роль в жизненном старте сыграл его отец, тоже известный днепропетровский еврей Юрий Киперман, гендиректор компании «Оптима телеком», владелец украинской нефтяной компании «Оптима-ойл» и восьми десятков автозаправок.

За Киперманом-сыном еще с середины нулевых тянется скандальный шлейф не только разного рода рейдерских захватов лакомых активов и сомнительных афер и сделок на грани, а иногда и за гранью закона.

В частности, именно Кипермана называли организатором и заказчиком резонансного убийства еще одного героя «бандитских девяностых» – российского криминального бизнесмена Максима Курочкина по прозвищу «Макс Бешеный», застреленного в украинской столице в 2007 году выстрелом в сердце из снайперской винтовки прямо на выходе из зала суда, где рассматривали дело по его обвинению в вымогательстве.

Злые языки утверждали, что Киперман с Курочкиным не поделили днепропетровский рынок «Озерка», за который в те годы шли нешуточные битвы между россиянами и «приватовцами», в интересах которых предприятие тогда рейдерил еще не побивший горшки с Коломойским, но уже известный в узких кругах Геннадий Корбан.

Тогдашние украинские СМИ пытались придать этим битвам торгашей политическую окраску- мол, Киперман в то время был спонсором Юлии Тимошенко, а Курочкин активно легализировался в украинской политике, спонсируя Януковича и Наталью Витренко.

Но зная участников зарубы, можно смело отбрасывать политическую версию – идеология там всегда была даже не на втором, а на пятом месте. Во главе угла и тогда и сейчас стояли Деньги. Вот так – с большой буквы.

Правда, в этой битве за бабло соратники по «Привату» преуспели по-разному. Если Коломойский с Боголюбовым сумели стать долларовыми миллиардерами, то состояние Кипермана сильно скромнее и оценивается экспертами российского Forbes в $61 млн (данные на 2019 год). Что интересно, согласно оценкам украинского Forbes десятью годами ранее в кубышке у Кипермана было аж $191 млн, что позволило ему занять 54-ю позицию в сотне самых богатых украинцев. А вот начиная с 2020 украинский Forbes перестал вносить бизнесмена в свои рейтинги.

Это все, так сказать, бэкграунд нашего героя. Если же говорить о делах нынешних, с которых мы начали этот разговор, то свежий инфоповод, вновь привлекший к фигуре Кипермана внимание украинских потребителей новостей, стал повышенный интерес СБУ и Бюро экономической безопасности к его деятельности в нефтебизнесе, как оказалось, не совеем законной.

Итогом этого интереса стали громкие обвинения в адрес бизнесмена в присвоении почти 600 млн грн «Укртатнафты» – компании, бывшим членом набсовета которой Киперман и являлся.

По версии следствия, именно по инициативе Кипермана со счетов Укртатнафты было выведено в оффшоры почти 600 млн в гривневом эквиваленте.

Отягчающим вину бизнес-партнера Коломойского обстоятельством, по мнению СБУ стало то, что аферу прокрутили в самый первый день «полномасштабного вторжения России», когда весь украинский бомонд включая тогдашнее руководство самой СБУ во главе с Бакановым бежали в направлении польской границы или жгли компрометирующие документы в ожидании русского десанта в Киеве.

Как говорится в релизе «Избушки», именно этот день для перевода средств в европейский оффшор был избран не просто так, а «вероятно с расчетом, что злоумышленникам не придется отвечать за совершенную кражу». В переводе на русский это означает, что Киперман сотоварищи полагали, что после занятия Киева российскими войсками судьбой пропавших денег интересоваться не будут.

В версии СБУ мошенническая схема заключалась в том, что 24 февраля 2022 года ПАО «Укртатнафта» перевело на счет подконтрольной ей европейской компании почти 600 млн грн, – вместо того, чтобы, как и положено, рассчитаться этими деньгами с реальным поставщиком черного золота, у которого было зафрахтовано тыс. тонн сырой нефти.

На момент махинации это сырье уже находилось в Одесском порту и должно было быть доставлено для дальнейшей обработки на принадлежащий Укртатнафте Кременчугский НПЗ. А для реализации сделки Киперман и Ко состряпали создал «договор-клон», в котором изменили реквизиты получателя платежа.

По этому делу осенью прошлого года уже проводились обыски на Кременчуцком НПЗ. Кроме того, оно поневоле бросает тень и на Коломойского – в конце концов, Укртатнафта это их с Киперманом общий бизнес. К тому же «Беня» косвенно фигурирует в еще одном «родственном деле», связанном с Укртатнафтой, – о недоплате в бюджет 531 миллиона гривен налогов.

Мораль этой истории не в том, кого посадят за указанные махинации. Практика свидетельствует о том, что крупные рыбы так или иначе уходят из сетей правоохранителей, а отдуваются стрелочники.

Но вместе с тем, происходящее, чем бы оно не кончилось, не останется без последствий другого рода. Каждый такой публичный скандал, каждое громкое персонифицированное обвинение – это дополнительный гвоздь в гроб украинского воровского капитализма старого образца.

Объективно нынешние украинские власти (а все эти СБУ, НАБУ, БЭБ и прочие структуры – их неотъемлемая часть) делегитимизируют прежних владельцев ЗАО «Украина», расчищая место для захода на то, что останется от украинского рынка акул транснационального бизнеса с «чистой» репутацией. Если тенденция сохранится, то пройдет еще каких-то десять лет и украинский бизнес-ландшафт будет просто не узнать.