Хроники белорусско-российской нефтяной войны

22.04.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусский Мозырский НПЗ заявил сегодня, что некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования из-за коррозионного разрушения теплообменных трубок.

Об этом сообщает БелТА.

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Показательно, что обвинения прозвучали только на четвертый день после того, как было обнаружено резкое повышение уровня хлорорганических соединений в сырье, поступающем по нефтепроводу «Дружба»

Поначалу ничто не предвещало скандала. В российской «Транснефти» признали проблему и уже в воскресенье нашли источник загрязнения на участке Самара-Унеча. Сейчас наращиваются объемы нефти, поступающие по северной ветке «Дружбы», поскольку хлорорганика поступала по южной ветке. Об этом сообщил официальный сайт белорусского ОАО «Нафтан».

Официальные лица не позволили себе никаких резких заявлений. Вице-премьер министр Белоруссии Игорь Ляшенко заявил журналистам, что не сомневается в профессионализме российских коллег.

«Они заверили нас, что предпринимают максимальные действия и обещают, что в ближайшее время ситуация стабилизируется», – сказал он.

Однако инцидент с хлорорганикой произошел на фоне более серьезного конфликта. Россия ограничила поставки нефти в Белоруссию, с тем, чтобы прекратить ее импорт горючего на Украину. В ответ президент Лукашенко пригрозил остановить на ремонт нефтепровод «Дружба», а для НПЗ закупать нефть в Казахстане.

Этот нервозный фон не мог не породить громких комментариев. Так, белорусский оппозиционный аналитик Игорь Тышкевич заявил на своем канале в youtube, что Россия специально не сообщила белорусам о повышении концентрации хлоридов в результате регламентных работ, чтобы вывести белорусские НПЗ из строя, а затем переключить на себя весь экспорт, который шел из Беларуси на запад (это помимо Украины Голландия и Великобритания).

Высказался и лояльный Лукашенко телеканал ОНТ.

«Может это случайность? Мы тоже так подумали, но нет. Оказывается уже три года операторы нефтепровода «Дружба» нет нед да и высказывают нарекания к качеству сырья. Сами нефтяники говорят, что лучшую нефть Россия поставляет в Китай, а в «Дружбу» – по остаточному принципу», – говорилось в репортаже.

23 апреля во вторник нефтяники двух стран обсудят технические и компенсационные вопросы. Возможно, сегодняшнее заявление Мозырского НПЗ является лишь попыткой укрепить свои позиции на предстоящих переговорах.