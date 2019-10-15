15.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
ЕС, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Хроники изоляции: европейская профессура в Севастополе разгромила политику Запада

Ученые из Бельгии, Турции и Швейцарии приняли участие в международном туристическом форуме «Мир 165 лет после Крымской войны», который прошел сегодня в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бельгийский эксперт по геополитике Пьер-Эммануэль Томанн считает, что геополитическая ситуация в 21-м веке очень похожа на ситуацию времен Крымской войны.

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«Можно проследить стратегию, очень похожую на нынешнюю политику НАТО, цель которой ограничить Россию.

Неудивительно, что эпицентр этого кризиса, как и в 19-м веке, в Крыму. Мы должны быть осторожны, чтобы не допустить тех же ошибок.

Европейские лидеры – Россия, Франция, Германия – должны сотрудничать, потому что у всех нас одни и те же интересы, мы принадлежим к одной цивилизации», – подчеркнул Томанн.

«Крым всегда был ключевым историческим символом. Он всегда оставался российским с геополитической точки зрения. Если мы возьмем Майдан, то он был спонсирован западными странами. С нашей точки зрения, это был военный переворот.

Крым является российским. С этой точки зрения мы должны реконструировать Европу», – заявил профессор, проректор Женевского института геополитических исследований Александр Ламберт.

Профессор Бейкентского университета (Стамбул) Мехмет Вейзель Батмаз полагает, что все 12 вооруженных конфликтов Турции и России были спровоцированы третьими странами.

«Никогда Российская и Османская империи не воевали только друг с другом. Всегда были третьи стороны. Захваченные территории не являлись основной частью Турции или России и в конце концов они доставались третьим странам.

У наших стран много общего, если мы отставим в сторону интересы третьих стран. Турцию предали союзники НАТО, и мы извлекли горькие уроки из разрыва отношений с Россией. Турция избавляется от диктата западных стран», – отметил Батмаз.

По итогам форума его участники подписали резолюцию, в которой рекомендовали продолжить практику проведения в Крыму международных научно-практических конференций.

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