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15.11.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Наука, Россия, Севастополь
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Хроники изоляции: Представители 10 арабских стран собрались на форум в Севастополе

Представители политических, деловых и академических кругов десяти стран Арабского Востока собрались на Международный российско-арабский форум, который прошел в Севастопольском государственном университете.

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Директор иорданского исследовательского центра «Аль-Раи» Халед Абдель-Карим Мубарак Алшукран подчеркнул, что форум проходит в Севастополе благодаря настойчивости ректора СевГУ Владимира Нечаева.

«Первое предложение было провести этот форум в Иордании, но господин Нечаев настоял на том, чтобы первый форум состоялся в Севастополе. Среди писателей и идеологов арабского мира я обнаружил очень большой интерес, они хотят выйти на диалог с коллегами из России», – сказал Алшукран и  пригласил всех собравшихся на второй форум  в Амман.

В рамках форума состоялось подписание соглашения между СевГУ и исследовательским центром «Аль-Раи».

«Мы считаем, что сотрудничество с авторитетными аналитическими и информационными агентствами на Ближнем Востоке – часть политики научной дипломатии. И университет, и «Аль-Раи» являются центрами анализа тех процессов, о которых должны знать люди, чтобы правильно понимать, как устроен современный мир», – сказал ректор СевГУ.

Ученый совет СевГУ принял решение создать центр арабистики, к сотрудничеству в котором будут привлечены институт стран Азии и Африки МГУ и Институт востоковедения РАН. Уже в следующем году пройдет набор в магистратуру для будущих востоковедов и арабистов.

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