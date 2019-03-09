Хроники изоляции: виноделы со всего мира будут преподавать в Севастополе

09.03.2019, Москва, Галина Шершнева

Французский винодел Поль Гуяр встретился со студентами Севастопольского госуниверситета. Он рассказал о тонкостях своей профессии и особенностях винной отрасли в разных странах мира.

«В Крыму мне довелось попробовать мускаты, заложенные в 70-80—х годах. Эти вина со временем изменили структуру и приобрели уникальный вкус. Ваш регион очень солнечный, поэтому здесь стоит выращивать сорта мерло и каберне», – рассказал студентам Гуяр.

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Он посетовал на то, что из-за европейских санкций у крымских виноделов возникли проблемы с прямыми поставками пробки, бутылки и этикетки.

«Мир виноделов очень тесен. Общение и обмен опытом усложняется из-за этих санкций. Но надо находить в санкциях и положительные стороны. Например, они дали возможность развивать здесь университет, учить правильно возделывать землю, выращивать виноград», – сказал Гуяр.

Как объяснил руководитель департамента агротехнологий Сев ГУ Андрей Кузьмин, Поль приехал в Крым в составе международной группы виноделов, которая консультировала владельцев нового большого винодельческого хозяйства на Южном берегу Крыма. Севастопольский университет ведет переговоры о сотрудничестве с этими виноделами в рамках образовательных программ по виноделию, которые стартуют в СевГУ будущей осенью.

«Эти люди заинтересованы в том, чтобы в университете помогать учить ребят, которые вольются в будущем в команду сильный специалистов», – сказал Кузьмин.