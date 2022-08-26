Хроники одичания: украинец пытался попасть на вокзал в Киеве с гранатой, привязанной к животу

26.08.2022  08:32 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Киев, Криминал, Общество, Происшествия, Транспорт, Украина
Новости Украины

В среду, 24 августа, в Киеве на железнодорожном вокзале задержали 59-летнего жителя Винницы. Во время проверки на фильтрационных пунктах полицейские  обнаружили у мужчины под футболкой гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В среду, 24 августа, в Киеве на железнодорожном вокзале задержали 59-летнего жителя Винницы. Во...

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«Полицейские … у входа в Центральный железнодорожный вокзал обнаружили жителя Винницкой области, 1963 года рождения, который скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта и взрывотехники столичного главка, изъявшие у пассажира боевую гранату Ф-1. Правоохранители устанавливают происхождение боеприпаса и намерения фигуранта. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Совсем неавно подобный же инцидент произошел  в городе Смела Черкасской области. Там в частном доме прогремел взрыв. Нетрезвый мужчина достал гранату РГД-5, чтобы похвастаться перед товарищем. Она взорвалась.

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