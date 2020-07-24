Хроники «перемирия»: Зеленский дал добро ВСУ открывать огонь на свое усмотрение

24.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Пришедший к власти под лозунгами скорейшего мирного урегулирования конфликта, президент Украины Владимир Зеленский открыто восхваляет действия военных преступников ВСУ.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Президент Украины Зеленский, продолжая политику заигрывания с псевдопатриотами, попытался успокоить недовольных «зрадой» – дополнительными мерами контроля действующего режима прекращения огня, согласованными в рамках Минского переговорного процесса. «Мы всегда отвечаем, и очень мощно!» – заявил он в ходе брифинга в Станице Луганской, подразумевая, что так будет и дальше.

Эти «мощные ответы» уже седьмой год ощущают на себе мирные жители Донбасса, которые ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Седьмой год гибнут и получают ранения люди. Седьмой год снаряды разрушают жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Седьмой год Киев терроризирует непокорный Донбасс», – заявил Муратов.

При этом он отметил, что Зеленский, пришедший к власти именно под лозунгами скорейшего мирного урегулирования конфликта, фактически теперь открыто восхваляет действия военных преступников, которые грубо нарушают базовые нормы и требования международного гуманитарного права.

«Вместо того, чтобы выполнить данные им самим обещания и прекратить кровопролитие, чего также хочет большинство сознательных граждан Украины, президент продолжает вести риторику войны в угоду радикально настроенному меньшинству.

«С сожалением приходится констатировать, что Зеленский так и не понял суть и смысл Минских соглашений, а значит и не собирается их выполнять. Его некомпетентность, лживость и слабость очевидны многим, но стремление Зе удовлетворить западных кукловодов, заигравшихся в геополитическое противостояние, и местных олигархов, обогащающихся на крови и слезах народа, могут еще далеко завести Украину по губительному пути деградации и самоуничтожения», – резюмировал общественник.