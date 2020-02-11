11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Хроники Руины. «Мы на пороге большой политической войны» – украинский политтехнолог


Увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Богдана – ключевой момент в разгорающемся противостоянии в украинской власти и парламенте между командами Зеленского и «соросят» против команды олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем забывать, что Богдан длительное время был аффилирован с Коломойским. И это ключевой момент, поскольку мы видим радикальное охлаждение команды Зеленского, «кварталовцев» плюс птенцов гнезда Соросова, против «коломойцев».

Мы видели голосование по полномочиям, которое завалила группа Коломойского – тридцать штыков в Верховной раде.

Возникли проблемы с земельным законом, поскольку обменялись любезностями. И очевидно, если бы Зеленский не дал хода закону о возвращении «Приватбанка», то, возможно, лояльность команды Коломойского была бы обеспечена.

А так – всё идёт к тому, что надо следить за новостями «1+1». Очевидно, мы на пороге большой политической войны.

Как это часто случается, тот, кто считает, что ты ему всем должен, превращается в основную проблему и основного оппонента», – заключил Золотарёв.

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