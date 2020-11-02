Хроники самостийности: Как Запад прибирает к рукам «Нафтогаз Украины»

02.11.2020, Киев, Игорь Петров

Подконтрольное Западу руководство компании «Нефтегаз Украины» вскоре получит полный иммунитет даже от теоретической отставки – новом уставе компании, который скоро будет утвержден правительством Украины, оно вообще лишается даже формального права замены топ-менеджеров.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные «партнеры» запретили трогать Коболева и Зеленскому… Был визит Коболева за Атлантический океан, и в марте до 2020 года контракт с ним был продлен уже сразу на четыре года.

Формально право казнить или миловать главу правления «Нефтегаза» остается в руках правительства Украины до сих пор. В новой редакции (устава компании) увеличивается количество членов наблюдательного совета с 5 до 7 человек, поскольку синекур много не бывает – будут не пять человек получать миллионы и зарплаты ни за что, а семь (ну, они, все-таки, направляют финансовые потоки куда нужно, так что за что-то).

Но, главное, усиливается роль наблюдательного совета даже в сравнении с редакцией 2016 года. Уволить Коболева без соответствующего предложения наблюдательного совета украинское правительство (единственный акционер, как мы все понимаем), просто не сможет.

Без согласования с наблюдательным советом (что в принципе анекдотично) также невозможно утвердить показатели эффективности работы самого наблюдательного совета. То есть, набсовет будет утверждать собственные показатели эффективности работы, что, в принципе, прекрасно.

Но это далеко не все. Полный перечень исключительных полномочий наблюдательного совета состоит из 35 пунктов, и он фактически не оставляет шансов номинальному собственнику как-то влиять на деятельность компании.

Сомнений в том, что правительство Украины утвердит эту новую редакцию устава – практически никаких нет. Я думаю, что это произойдет в скором будущем.

Каждый новый транш кредита от западных партнеров достается Украине все большими уступками и в вопросе суверенитета, и в вопросе экономической выгоды. И обратной дороги, на самом деле, тут нет.

Более того, все идет еще и к тому, что после юридического закрепления передачи «Нефтегаза» под контроль внешних кураторов встанет вопрос о передаче им части его акций.

Во всяком случае, очень сложно иначе трактовать случайное совпадение – именно сейчас правительство Украины утвердило новую политику собственности «Нефтегаза», которая предусматривает выход с ним с миноритарным пакетом IPO уже в ближайшие годы.

Таким образом, делаем вывод: дотационный, убыточный «Нефтегаз» Украине точно не нужен, нужно от этого актива избавляться», – сказал эксперт.