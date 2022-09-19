«Хрущеву даже не снилось»: У России рекордный урожай зерна, но проблема с экспортом

Россия впервые в своей истории, включая советский период, собрала урожай зерновых с расчетом одна тонна на человека, что не снимает проблематичности в отрасли, в виду проблем с экспортом.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день у нас с вами рекордный урожай за всю историю страны, начиная с Советского Союза. Мы впервые по зерновым вышли на то, что еще Хрущев хотел, – 1 тонна на человека, впервые за всю историю нашего существования. Соответственно, зерно – это, по сути, производная для всех других продуктов питания. Но тут другой вопрос. На сегодняшний день за счет того, что есть санкции, и экспорт зерна затруднен, хотя мы видим, как наши оппоненты кричат, что будет голод и так далее, но, тем не менее, они всячески затрудняют нам экспорт зерна, соответственно, на сегодняшний день зерна очень много, у нас такого объема хранения нет, а с его вывозом достаточно большие проблемы», – заявил Лисовский.

Как отметил депутат, если раньше Россия выигрывала за счет возможности экспортировать по довольно низкой цене, то сейчас экспортеры не имеют возможности маневра по цене, однако все может поменяться в зависимости от того, какой будет в мире урожай.

«Раньше мы как рынки захватывали? Мы давали реально низкую цену. Та же Северная Африка, тот же Ближний Восток, мы начинали с низкой цены, а потом уже скидка у нас была не такая высокая, мы отрабатывали за счет гарантированной логистики, качество поставок и тому подобное. Но захватывали рынки именно так. Сейчас нет у экспортеров такой возможности маневра по цене и, соответственно, мы будем проигрывать. Все зависит от того, какой будет в мире урожай, кто-то прогнозирует, что он будет хуже, чем в прошлом году, кто-то говорит, что такой же, в общем, непонятно, сколько произведет Украина в этом году. Но, тем не менее, к сожалению, проблема большого урожая она существует», – подчеркнул аграрий.