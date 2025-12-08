Хуцпа по-украински: мовный апартеид продвигают русскоязычные политики

Те, кто высоких украинских кабинетах разговаривают только на русском, как раз и закручивают гайки в языковой политике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий заметил, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, характеризуя ситуацию вокруг скандала с офисом Зеленского назвала «всю эту хрень политической хуцпой».

«Главное, чтобы наши зрители понимали, что такое хуцпа. Это, допустим, когда человек, который убил своих родителей, просит суд о снисхождении, потому что он сирота. Вот это хуцпа, классический вид.

Я не раз говорил о том, что у нас страной управляют хуцпаны, то есть люди, которые, с одной стороны, у себя в кабинетах общаются на русском, но при этом закручивают гайки в мовной политике, создают режим мовного апартеида на ясном глазу. Которые учат патриотизму, но при этом десятками миллионов косят бабло. То есть абсолютное лицемерие и цинизм, хуцпаны. Тут я с Юлией Владимировной согласен», – сказал Золотарев.

