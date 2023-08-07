Художества Набиуллиной могут замедлить экономику России уже осенью

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Падение рубля является «рукотворной спекуляцией».

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Сейчас мы наблюдаем этот коллапс рубля. Очень неприятная история, потому что у нас колоссальный вывоз капитала. Он идет из-за того, что не продается валютная выручка. За границу поставляются материальные активы: нефть, газ, уголь, металлы, зерно, удобрения, – а деньги назад не возвращаются. И это искажение, которое мы сейчас наблюдаем на Московской бирже, выглядит как рукотворная спекуляция. Она, конечно, запускает инфляцию», – сказал Лосев.

Он полагает, что инициированное ЦБ повышение основной кредитной ставки приведет к торможению российской экономики.

«Когда наш Центральный банк повышает ставку, потому что считает: девальвация ведет к инфляции, – это, я считаю, неправильно абсолютно. Потому что инфляция у нас носит характер импортируемой: когда идет девальвация, у нас растет импорт. Если импорт дорогой, то мы импортируем инфляцию. Поэтому повышать ставку нельзя: с инфляцией мы ничего не сделаем, а экономику очень сильно притормозим», – сказал Лосев.

Он признался, что боится замедления экономики России осенью.

«Ничего страшного, если у нас выросла рублевая масса. Экономике необходимо расширение. Страшно, когда деньги дорогие и недоступные. У ЦБ есть другие рычаги приостановить кредитование – резервирование. Не надо ничего изобретать. Если мы пойдем по этому пути, мы не получим никаких шоков осенью. Пока я очень боюсь, что к осени мы увидим замедление экономики из-за неблагоприятных финансовых условий. Мы рискуем попасть в стагфляцию. Это надо предотвратить», – призвал Лосев.