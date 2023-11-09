Художественные вузы Санкт-Петербурга отказались писать портреты героев СВО

Елена Острякова.  
09.11.2023 17:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Ведущие художественные вузы Санкт-Петербурга отказались привлекать студентов к написанию портретов героев СВО.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме рассказал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущие художественные вузы Санкт-Петербурга отказались привлекать студентов к написанию портретов героев СВО. Об этом...

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«Я к удивлению своему отмечаю, что полнейшая тишина, апатия и продолжение мирной творческой эпохи в большинстве художественных вузов страны. Я обратился в петербургскую Академию художеств, институт Штиглица с предложением: давайте попросим студентов старших курсов написать портреты героев, погибших на СВО, какие-то истории отобразим на полотнах, в скульптурах.

Удивительная реакция руководства этих вузов: в программе этого нет. Я говорю: дайте мне со студентами пообщаться в рамках разговоров о важном. Нет: приходите завтра, приходите в феврале, а лучше, идите в министерство, и пусть нам в программу включают это ваше предложение», – сказал Нилов.

Депутат намерен обратиться в министерство, а также хочет предложить своим коллегам всех уровней и чиновникам разместить в своих кабинетах портреты героев СВО.

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