Художественные вузы Санкт-Петербурга отказались писать портреты героев СВО
Ведущие художественные вузы Санкт-Петербурга отказались привлекать студентов к написанию портретов героев СВО.
Об этом сегодня журналистам в Госдуме рассказал депутат от «Справедливой России» Олег Нилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я к удивлению своему отмечаю, что полнейшая тишина, апатия и продолжение мирной творческой эпохи в большинстве художественных вузов страны. Я обратился в петербургскую Академию художеств, институт Штиглица с предложением: давайте попросим студентов старших курсов написать портреты героев, погибших на СВО, какие-то истории отобразим на полотнах, в скульптурах.
Удивительная реакция руководства этих вузов: в программе этого нет. Я говорю: дайте мне со студентами пообщаться в рамках разговоров о важном. Нет: приходите завтра, приходите в феврале, а лучше, идите в министерство, и пусть нам в программу включают это ваше предложение», – сказал Нилов.
Депутат намерен обратиться в министерство, а также хочет предложить своим коллегам всех уровней и чиновникам разместить в своих кабинетах портреты героев СВО.
Спасибо!
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