14.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская верхушка очень обрадовалась, когда узнала, что в Одессе 2 мая погибли якобы не горожане, а «массовка, засланная российскими спецслужбами».

Об этом в эфире YouTube-канала «Skrypin.ua» заявил участник Евромайдана, украинский художник Александр Ройтбурд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, он лично сделал подобный вброс, который тут же подхватили в Киеве.

«Почему я вызвал такую ненависть ФСБшников. Дело в том, что в Одессе есть такой «Первый городской» канал. И в этот день, 2 мая, он передал, что 48 погибших, ни одного одессита, все граждане Приднестровья и России. Мне звонит Лёша Ботвинов и говорит, что вот такая информация.

Я, как одессит, обрадовался, что погибли засланные казачки, а не одесситы и написал об этом в Facebook. После этого, звонят мне из студии Шустера и спрашивают: «Вот вы такое написали, это правда?». Я говорю: «Подождите, я перепроверю». Звоню Ботвинову и спрашиваю, какой канал это передал, он сказал, что «Первый городской». В передаче Шустера, говорю, что это информация «Первого городского» канала.

Через полчаса выступает в эфире Ляшко и говорит: «Как написал Ройтбурд в Facebook, там погибли россияне и приднестровцы, и не было граждан Украины». Я себе представил ужас, который овладел кураторами в Москве, они подумали, что там вся их агентура погибла.

После этого на меня начались атаки, начали блокировать, приходило в день по 20 листов с нецензурщиной и письма со словами о том, не являются ли мне приведения сгоревших одесситов, и что их кровь на моих руках. Такая истерика и паника, они просто пересрали», – заявил Ройтбурд.

«Я в свою очередь сказал, что это «день победы», хотя жалко эту погибшую «массовку». Поэтому, если бы я решал, то погибла бы не эта «массовка», а организаторы, которые должны были там сгореть», – добавил он.

Художник заявил, что благодаря погибшим 48 жертвам, в числе которых, по его словами были и сами горожане, Одесса пришла в ужас и избежала участи Луганска и Донецка, за что он очень благодарен тем, кто победил.

Напомним, ранее ставший директором музея художник-порногаф Александр Ройтбурд устроил очередной шабаш «европейского свободомыслия» в Одессе.