Художник написал портреты героев, павших в ходе спецоперации на Украине

01.05.2022  19:51 (Мск), Кызыл
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Художник из Кызыла Радомир Балган увековечил в своих работах погибших солдат в спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал Республики Тыва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Художник из Кызыла Радомир Балган увековечил в своих работах погибших солдат в спецоперации РФ...

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29 апреля в Доме Художников города Кызыл открылась персональная выставка автора. Одна из первых работ – портрет Нурмагомеда Гаджимагомедова, который, попав в окружение, подорвал себя гранатой вместе с неприятельскими солдатами. Ему посмертно было присвоено звание Героя России. Благодаря неравнодушным, картина была доставлена родным героя в Махачкалу.

«Когда они звонили, они знали, что я рисую портреты. Но они, когда вживую увидели, у них была такая реакция трогательная. Они не ожидали, что так быстро и так достойно получится», – рассказал художник.

Помимо этого, на выставке представлены картины военных из Тувы, павших смертью храбрых.

Балгана всегда интересовала военная тематика. Ранее он написал картины тувинских добровольцев, ушедших на фронт Великой Отечественной войны.

После выставки художник пообещал безвозмездно передать картины родным героев.

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