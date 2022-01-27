Художник нарисовал Петербург через 300 лет. По-прежнему с горами мусора
Российский цифровой художник Владислав Иванов показал, каким будет Петербург через 300 лет. В его ролике Северная столица завалена мусором.
Видео Иванова стало реакцией на коммунальные проблемы Петербурга. С 1 января 2022 в городе перестал вывозиться мусор. В итоге улицы оказались завалены отходами. Произошло это по вине Смольного, который к новому году подошел неподготовленным.
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В ролике показан центр Петербурга. Например, на одной из центральных улиц перед аркой лежит гора мусора, достающая до второго этажа.
Аналогичная ситуация на улицах рядом с Дворцовой площадью – мусор разбросан по набережной Зимней канавки.
Чиновники Смольного обещали, что к 26 января решат коммунальную проблему и вопрос с мусором закроют. Однако, как сообщали в СМИ, ситуация не изменилась.
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