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Американские СМИ продолжают критиковать сделку по минералам, заключенную между администрацией Трампа и Украиной. The Washington Post пишет, что разработка полезных ископаемых на Украине будет замедлена из-за высоких рисков и карт советских времен.

«Сделка США по правам на добычу полезных ископаемых на Украине укрепила ослабленные дипломатические отношения, но ее значение в глобальной конкуренции за металлы, необходимые для производства оружия, электроники и батарей, весьма неопределенно», – говорится в публикации.

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Ссылаясь на логистические и экономические барьеры, отраслевые специалисты заявили, что потребуется не менее десяти лет, чтобы наладить цепочку поставок США востребованных ресурсов.

Издание отмечает, что фактические поставки титана, графита и лития, важных для передовых производств, находятся в далеком будущем. По мнению экспертов, соглашение будет малополезным, поскольку контроль Китая над этими металлами вызывает растущую озабоченность в сфере экономики и национальной безопасности.

«Это абсолютно не является решением этих насущных проблем и не устраняет ни одну из уязвимостей, которые мы видим в связи с доминированием Китая над этими цепочками поставок в краткосрочной перспективе», — говорит Рид Блейкмор, директор Атлантического совета по глобальной энергетике.

Горнодобывающие компании не спешат вна Украину, где практически не было инвестиций даже в самые элементарные работы по разведке ресурсов. По словам представителей отрасли, компании, которые могут рассматривать такие возможности, вынуждены полагаться на устаревшие геологические исследования подземных месторождений, проведенные еще в советское время.

Издание пишет, что Украина также не является известным источником ни одного из 17 «редкоземельных» металлов, которые стали ахиллесовой пятой для американских производителей. Китай вводит экспортный контроль на свои поставки, угрожая оставить без сырья американские заводы по производству электроники и систем вооружения.

Эксперты считают, что возможности в нефтегазовой сфере, скорее всего, будут ограниченными. У энергетических компаний есть альтернативные места для добычи газа, где уже развита инфраструктура и риски инвестирования ниже. Это включает в себя транспортировку газа в остальные страны Европы из таких мест, как Норвегия и Азербайджан, или доставку на судах для перевозки сжиженного природного газа из США и Катара.

«Есть много факторов, которые заставляют американские компании проявлять осторожность в отношении нефти и газа на Украине», — говорит Бен Кэхилл, эксперт по энергетике из Техасского университет.

По его словам, большая часть запасов газа находится в зоне конфликта, где компании не будут готовы инвестировать даже в случае заключения мирного соглашения.

«Я не уверен, что крупные компании, имеющие возможности по всему миру, сочтут это место конкурентоспособным для инвестиций. Возможно, некоторые небольшие независимые компании будут готовы пойти на риск», — сказал Кэхилл, имея в вду Украину.

По мнению экспертов, наибольший интерес для американских инвесторов представляют запасы титана, графита и лития. Но и тут все непросто.

«В лучшем случае через 10 лет будет построена новая шахта, и часть добываемого сырья поступит в промышленность США», — говорит Эшли Зумвалт-Форбс, которая была замдиректора по критически важным материалам в Министерстве энергетики при администрации Байдена.

«Эта сделка не повлияет на наши цепочки поставок минерального сырья»., – уверена она.

Все потому, что норма прибыли от добычи полезных ископаемых чрезвычайно мала, и инвесторы ищут места с низким уровнем безопасности и политического риска, а местонахождение конкретных металлов должно быть тщательно картографировано. По словам Зумвалт-Форбс, ни одно из этих условий не относится к Украине.

«Мы с трудом собираем деньги на разведку полезных ископаемых в таких странах, как США, Канада и Австралия, — сказала она. — Представьте, насколько сложнее будет собрать деньги на эти ранние этапы деятельности на Украине».

Чтобы получить достоверные данные, что находится в недрах, необходимо провести обширные буровые работы, а это означает дорогостоящие инвестиции в тяжелую технику и персонал. В отрасли этот процесс известен как «разведка новых месторождений». По словам Зумвалт-Форбс, руководители горнодобывающих компаний называют разведку новых месторождений «худшим казино в мире».

Эбигейл Хантер, эксперт по критически важным минералам, отмечает, что запасы лития в Украине скромны по сравнению с запасами в более стабильных странах, а самое перспективное месторождение находится на территории, занятой Россией.