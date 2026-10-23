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Во Франции на предстоящих выборах президента победа Марин Ле Пен, обещавшей урезать помощь Украине, практически неизбежна.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила собкор агентства «Укринформ» в Париже Лидия Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая заметила, что у украинцев большие надежды на французов, и поинтересовалась, насколько серьезна угроза «правого разворота» в этой стране.

«Этот конкретный разворот уже произошел, и это показали, собственно, результаты последних внеочередных парламентских выборов, которые состоялись два, кажется, года назад. Он уже свершился. Сейчас нам стоит готовиться к худшему для самих французов сценария, когда во втором туре президентских выборов сойдется ультралевый кандидат, бывший троцкист и обещатель всего Меланшон и ультраправая Ле Пен. Это полная поляризация общества. Избежать такого финала будет очень тяжело. И в этом финале избежать победы Ле Пен практически невозможно, потому что она более чем вдвое опережает сейчас Меланшона», – сказала укро-журналистка.

По ее словам, Украине следует думать, как налаживать отношения с будущей властью во Франции, чтобы сохранить поддержку.