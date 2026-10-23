«Худшего сценария во Франции нам уже не избежать» – украинский собкор из Парижа хоронит Макрона

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 18:31
  (Мск) , Киев
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Выборы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция


Во Франции на предстоящих выборах президента победа Марин Ле Пен, обещавшей урезать помощь Украине, практически неизбежна.

Об этом в эфире ток-шоу пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила собкор агентства «Укринформ» в Париже Лидия Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Франции на предстоящих выборах президента победа Марин Ле Пен, обещавшей урезать помощь Украине,...

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Ведущая заметила, что у украинцев большие надежды на французов, и поинтересовалась, насколько серьезна угроза «правого разворота» в этой стране.

«Этот конкретный разворот уже произошел, и это показали, собственно, результаты последних внеочередных парламентских выборов, которые состоялись два, кажется, года назад. Он уже свершился.

Сейчас нам стоит готовиться к худшему для самих французов сценария, когда во втором туре президентских выборов сойдется ультралевый кандидат, бывший троцкист и обещатель всего Меланшон и ультраправая Ле Пен. Это полная поляризация общества. Избежать такого финала будет очень тяжело.

И в этом финале избежать победы Ле Пен практически невозможно, потому что она более чем вдвое опережает сейчас Меланшона», – сказала укро-журналистка.

По ее словам, Украине следует думать, как налаживать отношения с будущей властью во Франции, чтобы сохранить поддержку.

«И Ле Пен недавно даже говорила, что она готова приехать в Украину. И Зеленский даже парировал, отвечал и объяснял, как именно Франция помогает, почему важно не прерывать эту поддержку и так далее.

То есть мы уже констатируем этот разворот. Это не то, что происходит сейчас, это уже произошло. Надо просто это, как говорят французы, акцептовать, принять», – резюмировала Таран.

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