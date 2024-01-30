«Худшие союзники Гитлера» – бельгийский журналист о захвативших Украину бандеровцах

Вадим Москаленко.  
30.01.2024 22:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На десятый год после устроенного бандеровцами госпереворота – в Бельгии заметили, что власть на Украине захватили нацисты.

Об этом в эфире интернет-канала «PhilippeBuffon» заявил бельгийский журналист Мишель Коллон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На десятый год после устроенного бандеровцами госпереворота – в Бельгии заметили, что власть на...

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Коллон рассказал о памятнике «худшему из союзников Гитлера» Степану Бандере, открытом в Ивано-Франковске в 2020 году.

«Шестьдесят городов чтят Бандеру, который, по сути, сотрудничал с нацистской Германией. И сам совершал или помогал совершать преступления против евреев, коммунистов, русскоязычных украинцев, поляков», – сказал Коллон.

Также он возмутился, что ещё со времён Майдана большинство украинских политиков – открытые нацисты и антисемиты.

«Тягнибок, который был включен Центром Симона Розенталя в десятку худших антисемитов, и который призывал к чисткам четырёхсот тысяч евреев на Украине.

Но, несмотря на это, он настоящий любимец Виктории Нуланд, с премьер-министром Яценюком и Кличко», – подытожил журналист.

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