«Худшие союзники Гитлера» – бельгийский журналист о захвативших Украину бандеровцах

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На десятый год после устроенного бандеровцами госпереворота – в Бельгии заметили, что власть на Украине захватили нацисты.

Об этом в эфире интернет-канала «PhilippeBuffon» заявил бельгийский журналист Мишель Коллон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коллон рассказал о памятнике «худшему из союзников Гитлера» Степану Бандере, открытом в Ивано-Франковске в 2020 году.

«Шестьдесят городов чтят Бандеру, который, по сути, сотрудничал с нацистской Германией. И сам совершал или помогал совершать преступления против евреев, коммунистов, русскоязычных украинцев, поляков», – сказал Коллон.

Также он возмутился, что ещё со времён Майдана большинство украинских политиков – открытые нацисты и антисемиты.

«Тягнибок, который был включен Центром Симона Розенталя в десятку худших антисемитов, и который призывал к чисткам четырёхсот тысяч евреев на Украине. Но, несмотря на это, он настоящий любимец Виктории Нуланд, с премьер-министром Яценюком и Кличко», – подытожил журналист.